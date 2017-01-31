Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Блогер обвиняет СМИ в распространении ложных данных о нем
Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводоит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ. Что именно обсуждают в руководстве музея, остается неизвестным.
Сотрудники спецслужб изучают бумаги по строительству фондохранилища в районе метро "Старая деревня" и осматривают само здание, передает РИА ФАН. ФСБ проводи проверку информации о возможных махинациях при возведении сооружения.
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