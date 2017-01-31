Московские пожарные спасли раненую косулю

Блогер обвиняет СМИ в распространении ложных данных о нем
В Новой Москве собаки напали на косулю. Раненое животное спасли сотрудники МЧС, передает "Газета.ru".
О происшествии экстренным службам сообщил местный житель. "Пострадавшее парнокопытное было доставлено в ветеринарную лечебницу и передано специалистам", – пояснили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
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