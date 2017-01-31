Сотрудники ФСБ нагрянули в Эрмитаж

Блогер обвиняет СМИ в распространении ложных данных о нем
Сотрудники Федеральной службы безопасности производят выемку документов в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, оперативников интересуют официальные бумаги, связанные с контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища.
Следственные мероприятия могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова, передает "Фонтанка.ру". Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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