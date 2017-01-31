Зачем Запад тянет с расследованием крушения MH17

В Росавиации считают, что Нидерланды умышленно затягивают расследование катастрофы рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году. Россия передала данные радиолокационных систем голландской стороне еще три месяца назад.

По словам замглавы Росавиации Олега Сторчевого, согласно международным правилам, чтобы расшифровать информацию и получить объективные данные, при расследовании надо привлекать специалистов и технику. Он подчеркнул, что вызывает недоумение тот факт, что на представление результатов у голландской стороны ушло более трех месяцев.

"Это чисто технический вопрос, которой при совместной работе можно было сразу решить", – цитирует чиновника РИА Новости. Также Сторчевой напомнил, что Москва неоднократно заявляла о затягивании Нидерландами расследования.

"Затягивание таких сроков – это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность", – сказал замглавы Росавиации. Он напомнил, что российская сторона открыта к сотрудничеству в сфере работы как технической, так и следственной комиссии.

Отметим, 30 января, в голландской прокуратуре заявили о том, что Нидерланды направят в Россию новый запрос для получения данных с радаров. За день до этого австрийская газета Standard сообщила, что голландские эксперты не смогли расшифровать данные без дополнительных сведений.

Напомним, в сентябре 2016 года были обнародованы промежуточные итоги расследования. Согласно им, Boeing 777 был сбит зенитным комплексом "Бук", который доставили на территорию Украины из России, а затем увезли обратно.

По данным следователей, выстрел якобы произвели с территории, в тот момент контролируемой ополчением. Россия раскритиковала расследование, назвав его политизированным. Итоги работы следователей должны быть обнародованы до 2018 года.

В районе крушения малайзийского Boeing были средства ПВО Украины — Минобороны https://t.co/KacQEvPz1k pic.twitter.com/1xLUz7ONd1 — RT на русском (@RT_russian) 26 сентября 2016 г.

Как писали Dni.ru, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.