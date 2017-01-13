Голландия уничтожает материалы по крушению MH-17

Голландский суд изъял снимки и записи журналистов, сделанные на месте крушения MH-17 в Донбассе. Власти страны решили уничтожить часть материалов, которые могут пролить свет на обстоятельства катастрофы.

О скандальном решении голландского суда рассказали репортеры Стефан Бек и Мишель Спеккерс, которых задержали после поездки в Донбасс. По их словам, власти хотели начать использовать изъятые материалы, но передумали после вмешательства Немецкого союза журналистов, представители которого призвали прекратить вопиющее беззаконие.

Голландским правоохранителям понадобилось решение суда, чтобы получить права на изъятые снимки и видеозаписи, и они его получили. Власти приняли решение удалить часть материалов, которые при детальном анализе могли бы раскрыть некоторые обстоятельства катастрофы.

Бек и Спеккерс опасаются, что спецслужбы передадут изъятые записи разведке Украины. В таком случае под ударом окажутся местные жители, рассказавшие им о происшествии, передает РЕН-ТВ.

Журналисты уверены, что судья вынес несправедливое решение: многие его утверждения не соответствовали действительности. В частности, местные власти считают, что расследование ведется в опасных условиях, но Бек и Спеккерс, побывавшие в Донбассе, говорят, что район достаточно безопасен.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение на востоке Донбасса.

Как писали Dni.Ru, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта трагедия вошла в число самых крупных авиационных происшествий за всю историю. Расследование продолжается.

