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Расследование крушения MH-17 зашло в тупик

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti
Голландские эксперты, которые работают над расследованием крушения рейса MH-17 в Донбассе, оказались в тупике. Они не могут расшифровать материалы, которые были переданы российской стороной.
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Представитель прокуратуры Голландии заявил, что при анализе данных, полученных от России, возникли трудности. Европейские специалисты не смогли их расшифровать.

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Эксперты считают, что виной тому оказался необычный формат материалов, отличающийся от международных стандартов. Для того, чтобы декодировать полученные данные, специалистам нужно больше информации от России, сообщает австрийское издание Standard.

Напомним, Москва еще в 2014 году передала все следователям все имеющиеся данные, которые могут касаться катастрофы. Тем не менее, расследование до сих пор не было завершено.

Как писали Dni.Ru, 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение на востоке Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта трагедия вошла в число самых крупных авиационных происшествий за всю историю.

Расследование ведет группа международных экспертов. Специалисты уже выдвигали беспочвенные обвинения в адрес России по этому делу, однако все они были отвергнуты.

29 января 2017, 16:58

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