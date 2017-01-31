Путин назначил нового замминистра обороны

Такое решение принято на основании медобследования экс-губернатора
Одно из популярнейших в мире имен воплощает в себе лучшие человеческие качества
Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении на должность в некоторых федеральных органах исполнительной власти". Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Российский лидер постановил назначить Александра Фомина заместителем министра обороны, а Дмитрия Шугаева – директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми
По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
Такое решение принято на основании медобследования экс-губернатора
Общественность возмутилась, когда увидела пикантные фотографии