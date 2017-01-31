Путин назначил нового замминистра обороны

Президент России Владимир Путин подписал указ "О назначении на должность в некоторых федеральных органах исполнительной власти". Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Российский лидер постановил назначить Александра Фомина заместителем министра обороны, а Дмитрия Шугаева – директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.