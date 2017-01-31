В честь убитого в Турции посла назовут улицу в Москве

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На карте Москвы в 2017 году появятся имена полководцев Великой Отечественной войны – маршала Бориса Шапошникова и генерала Леонида Сандалова, офтальмолога Святослава Федорова, а также дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции. Названия будут присвоены проектируемым проездам в Северном и Западном административных округах. Новые топонимы были одобрены межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя градоначальника Леонида Печатникова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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