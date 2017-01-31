Такое решение принято на основании медобследования экс-губернатора
Одно из популярнейших в мире имен воплощает в себе лучшие человеческие качества
Мать спасла ребенка от травмы ударом ноги
Инцидент был записан камерой видеонаблюдения, установленной в жилом доме, сообщает Daily Mail. Девочка подошла к открытому лифту и встала на пороге. В эту минуту подбежала ее мать и ударом ноги отбросила ребенка в сторону.
Как пояснил охранник, в лифте нет сенсоров. Малышка могла оказаться зажатой дверьми и получить серьезные повреждения.
Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми
По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
В совместной жизни супругов не всегда все было гладко
Поклонники певицы стоят на ушах из-за ее предполагаемого развода с бизнесменом