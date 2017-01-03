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На Украине ведущую затравили за тост о россиянах
Начало конфликту положил инцидент, который произошел во время записи передачи "Все будет вкусно", ведущей которой и является Ковальчук. В эфире кулинарного шоу она решила выпить за россиян.
"В России сейчас уже Новый год. А мы по старой привычке должны встретить Новый год вместе с россиянами. Не будем менять традиции. Давайте за россиян выпьем!" – заявила она. Затем гости передачи начали высказывать мнение, что украинцы и россияне – один народ. Это положило начало настоящей войне в социальных сетях.
Зрители шоу Ковальчук набросили на нее с оскорблениями и пообещали учинить расправу. "Аллочка, это интернет, детка, нас много, и мы заставим Красного петуха тебя заклевать", – пишет один из пользователей Сети.
Телеведущую кулинарного шоу Аллу Ковальчук, поднявшую бокал за россиян в прямом эфире, затравили!#Эрнст, отдай ей шоу "Смак", пусть ведет pic.twitter.com/g9TwLJRFLt– ★Нефритовый🇷🇺 (@zapvv) 3 января 2017 г.
После этого ведущая попыталась оправдаться за свой поступок и опубликовала в Сети ролик с ответом на гневные комментарии. "Меня поддерживает много людей. У меня есть братья, сестры, племянники, которые живут в Москве. Я не должна им плевать в морду", – заявила Ковальчук.
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