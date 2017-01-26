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Как сохранить здоровье при перепадах температур

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeremy Maude
В дни, когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими заболеваниями. Особенно это касается пожилых людей – в сильные холода медики рекомендуют им вообще не выходить на улицу.
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Тем временем столичные синоптики предупредили о резком понижении температуры в середине рабочей недели. Так, в ночь на четверг в Москве похолодает до минус 20 – минус 22 градусов. Днем в городе столбик термометра поднимется до минус девяти – минус 11 градусов. Однако ожидается, что к субботе в столице снова потеплеет до минус четырех – плюс одного градуса. Кроме того, метеорологи прогнозируют и перепады давления.

Все это негативно отражается на метеозависимых, страдающих хроническими заболеваниями и пожилых людях. Между тем существует несколько простых правил, которые помогут уберечь здоровье в период перепадов температуры.

Не отменять лекарства, прописанные врачом

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter

Для поддержания организма крайне важно ежедневно принимать лекарственные препараты, которые ранее назначил лечащий врач. Эта рекомендация касается и гипертоников. Им категорически нельзя определять артериальное давление "на глаз", а тем более изменять дозировку или вовсе отменять прописанные доктором препараты. Медики предупреждают: все это может привести к ухудшению самочувствия.

Соблюдать режим питания

Фото: GLOBAL LOOK press

При изменении температуры, атмосферного давления и влажности воздуха врачи-диетологи советуют исключить из рациона острые, жирные, жареные блюда и алкогольные напитки. Специалисты напоминают, что принимать пищу нужно три-четыре раза в день, но при этом не переедать. Предпочтение лучше отдавать рыбным блюдам, молочным продуктам, овощным салатам и свежим фруктам.

Просто натюрморт.... В морозное свежее утро....❄❄❄ Горячий шиповник, абрикосовое варенье с ядрами абрикоса и цедрой лимона, фрукты, шоколад....���������� Ням-ням....�� Всем хорошего дня и приятных выходных!!!������ Тепла и добра!!! ❤ #натюрморт#чай#утро#доброеутро#зима#мороз#январь#варенье#городвладимир#цветы#winter#january#decor#декор#flower#flowers#teatime#tea#russia#romantic#романтика#красота#красиво#регион33#beautiful#вкусно#tasty

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Количество необходимой в течение дня жидкости зависит от общего состояния здоровья. Кому-то полезно выпивать не менее двух литров воды в сутки. А вот людям с сердечно-сосудистой недостаточностью или гипертонией чрезмерное употребление жидкости и соли противопоказано.

носить многослойную одежду и удобную обувь

Фото: GLOBAL LOOK press/Sonja Krebs

Людям с хроническими болезнями в период холодов рекомендуется находиться на воздухе не более одного часа. Если же поездки или прогулки не избежать, то важно не только рассчитать время, необходимое на дорогу, но и заранее подумать, где по пути можно отдохнуть в теплом помещении. Медики советуют взять с собой небольшой термос с горячим сладким чай, который поможет согреться.

В мороз, при сильном ветре и высокой влажности ни в коем случае не выходите на улицу без головного убора и перчаток. Одежда должна быть многослойной – она согреет лучше, чем одно тяжелое пальто или шуба. Женщинам при минусовой температуре лучше не надевать металлические ювелирные украшения, чтобы не получить локальное обморожение от любимых сережек или колечка.

Пожилым людям, особенно тем, у кого есть проблемы с тазобедренными или коленными суставами, нужно выбирать теплую и устойчивую обувь с нескользящей подошвой. Если на дорожках гололед, на каблуки можно установить металлические набойки или поролон. На подошву наклейте лейкопластырь или изоленту, а перед выходом на улицу натрите ее наждачной бумагой. Не помешает также трость c резиновым наконечником.

На улице в гололедицу двигайтесь осторожно. Старайтесь наступать на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, корпус чуть наклонен вперед. Будьте внимательны: под свежевыпавшим снегом может быть лед.

Желательно держать руки свободными, чтобы смягчить удар, если удержать равновесие все-таки не удастся. Если место ушиба продолжает болеть в течение суток, следует обратиться за медицинской помощью. 

Дышать через шарф

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

У людей, страдающих заболеваниями легких, сочетание мороза и холодного ветра могут спровоцировать бронхоспазм – сужение бронхов. Им рекомендуют прикрыть лицо теплым шарфом и дышать только через него, причем исключительно носом – в противном случае холодный воздух не успеет согреться.

Холод и ветер могут также спровоцировать скачок артериального давления. Поэтому страдающим от стенокардии следует держать в кармане верхней одежды нитропрепарат в форме спрея. 

Мороз и ветер при высокой влажности могут вызвать осложнения и резкие болевые приступы. По этой причине врачи советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями полностью отказаться от прогулок и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Первая помощь при обморожении

Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

После прогулки внимательно осмотрите с помощью зеркала нос и уши – они, как бы их ни прикрывали, обмораживаются быстрее всего. Между тем человек, страдающий сахарным диабетом, может и вовсе не почувствовать обморожения.

Если есть покраснение, чувство жжения или покалывания, ни в коем случае не растирайте эти участки. И тем более не стоит растирать обмороженную кожу льдом и снегом –  так вы только еще больше переохладите и травмируете ее.

Согреть обмороженный участок кожи можно с помощью ватно-марлевых повязок со слоем бумаги для компрессов или полиэтиленовой пленки. Если этого нет под рукой – используйте поролон, шерстяной шарф, одеяло и так далее.

Также очень кстати будут горячее питье и теплая ванна. Воду в ней нужно нагревать обязательно постепенно, примерно в течение часа, подняв температуру от плюс 17–18 градусов до плюс 36–37 градусов. Если на следующий день краснота и болезненные ощущения сохранятся, следует обратиться к врачу, так как это может быть обморожение второй степени.

Что делать при переохлаждении

Прежде всего нужно постараться восстановить нормальную температуру тела. Самый простой и безопасный метод – одеться потеплее и укрыться под одеялом в теплом помещении.

Как и при обморожении, хорошо помогают горячее питье и теплая ванна, постепенно нагретая до температуры не выше плюс 36 градусов. При легком переохлаждении хватит только согревания, а вот при среднем и тяжелом пострадавшему потребуется помощь врача.

26 января 2017, 13:20

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