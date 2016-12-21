Сожительница полковника Захарченко набросилась на его бывшую жену

Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко, подозреваемого в крупном коррупционном преступлении, рассказала подробности его отношений со звездой шоу "Холостяк". По словам Марины, Яна Саратовцева занималась проституцией, а после развода пыталась шантажировать ее мужа.

"Яна оказалась не совсем порядочной девушкой, и они развелись. Она параллельно занималась проституцией. Все подтвердят, что она неадекватна. Мужики ее содержат", – цитирует Life.ru гражданскую жену Дмитрия Захарченко Марину.

Женщина также заявила, что даже после развода Яна пыталась шантажировать полковника. Мать звезды реалити-шоу Наталья Саратовцева придерживается другого мнения.

По словам женщины, ее дочь и Захарченко жили дружно. Сама Наталья также относилась к зятю с теплотой. Однако причины расставания Яны и Дмитрия она отказалась комментировать.

По мнению женщины, полковник не может быть причастен к коррупционному скандалу. Тем временем Яна проходит по делу Захарченко в качестве свидетеля.

На допросе следователи планируют с ее помощью выяснить, каким образом полковник МВД заработал восемь миллиардов рублей и на что он тратил свои богатства. Отметим, что после публикации заметки Саратовцева закрыла доступ в свой аккаунт в Instagram.

Как писали ранее Dni.Ru, выяснилось, что помимо гражданской жены Марины у Дмитрий Захарченко была законная супруга – Яна Саратовцева. Пара начала встречаться в 2013 году, после чего красотка сбежала от возлюбленного на съемки реалити-шоу "Холостяк".

Захарченко потребовал у невесты вернуться, предложив взамен жениться на ней. В ноябре 2013 года они официально оформили отношения, а через полтора года развелись.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждают, что новые задержания в управлении не связаны с арестом Захарченко.

