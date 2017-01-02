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Как необычно называют детей в России

Арья и Теон Грейджой. Фото: Dni.Ru
Несомненно, обладателю необычного имени обеспечено пожизненное внимание со стороны окружающих. Но некоторые родители в стремлении к оригинальности заходят слишком далеко. При этом их не слишком заботит, как странное имя может отразиться на судьбе их ребенка.
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"Мода" на необычные имена появилась еще во времена СССР. Тогда родители называли детей в честь героев революции и первых пятилеток. Так возникли Велиор – Великая Октябрьская революция, Владилен – Владимир Ильич Ленин, Владлен – Владимир Ленин, Даздрасмыгда – Да здравствует смычка города и деревни, Лапанальда – Лагерь папанинцев на льдине. В середине XX столетия люди, вдохновленные победой нашей страны во Второй мировой войне, стали давать детям патриотичные, на их взгляд, имена: Пофистал (Победитель фашизма Иосиф Сталин), Ивис (И.В. Сталин), Изиль (исполнитель заветов Ильича), Статор (Сталин торжествует). 

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С тех пор прошло много лет, но фантазия россиян не иссякает. И сейчас многие при наречении отпрысков стараются использовать те имена, которые никогда не были в ходу.

По словам большинства, они действуют из лучших побуждений. Между тем, по результатам опросов, уже через несколько лет около 10% родителей начинают жалеть о своем решении. Это происходит из-за того, что ребенок со странным именем начинает подвергаться насмешкам со стороны сверстников. Dni.Ru собрали самые необычные имена новорожденных, зарегистрированных в российских ЗАГСах. 

Лидером в этом вопросе является, несомненно, Москва. Так, начиная с 1998 года в столице появились на свет малыши Дар, Меркурий, Март, Христамрирадос, Космос, Ангел, Ветер, Воля, Дельфин, Господин, Океана, Мир, Радость, Услада, Голуба, Апрель, Вишня, Лиса, Цветочек.

Путин и Единая Россия живут в Рязани

Не отстают от москвичей и родители в других регионах России. Некоторые из них, стремясь к оригинальности, нарекают своих малышей в честь известных политиков и даже политических организаций. Так, в июне 2010 года рязанская семья зарегистрировала в местном ЗАГСе ребенка под именем Единая Россия. Примечательно, что так назвали... сына супружеской пары.

"Мы с женой уважаем самую крупную партию нашей страны, – заявил отец мальчика Сергей Лапшин. – Мы считаем, что "Единая Россия" символизирует политическую силу, крепость, уверенность в планах и целях. Поэтому мы и назвали так сына".

Фантазия рязанской пары поистине не знает границ. В той же семье подрастает девочка по имени Путин.

В 2011 году в Омске супруги дали новорожденной дочери имя Медмия. Они объяснили, что назвали малышку в честь Дмитрия Медведева, который на тот момент являлся президентом России.

"Мы долго думали, как назвать нашу дочку. Был бы сын, дали ему имя Дмитрий. В конце концов попробовали сократить "Медведев Дмитрий Анатольевич" до аббревиатуры"

Единая Россия и Медмия в будущем, возможно, подружатся с хакасским мальчиком, которого зовут Влапунал. Родители ребенка пояснили, что это означает "Владимир Путин – наш лидер". Мальчик родился в день выборов в 2007 году, за что и получил такое необычное имя.

Примечательно, что в честь российского президента нарекают малышей не только в нашей стране. Так, в Египте журналист Моамен Мохтара назвал новорожденного сына Путин.

За последние три года в российских органах ЗАГС были зарегистрированы такие имена, как Жужа, Тюльпан, Салат-Латук, Миллионера, Авиадиспетчер. Не отстают от модных тенденций и в Воронежской области. За последние несколько лет там известно несколько случаев, когда новорожденных мальчиков называли Князь.

Царь, Царица и Люцифер

Родители еще одного маленького воронежца решили не скромничать и назвали сына коротко и ясно: Царь. Примечательно, что за год до него в той же Воронежской области родилась девочка, получившая имя Царица. Остается надеяться, что когда-нибудь пути Царя и Царицы пересекутся, в результате чего родится уникальный союз.

В Перми супружеская пара дала своему ребенку имя Люцифер. Выбор молодых родителей смутил не только родственников. Сотрудники местного ЗАГСа также пребывали в смятении. Поначалу они даже отказались регистрировать мальчика, рожденного 11 сентября 2014 года. Но затем уступили: закон на стороне родителей, независимо от их взглядов на жизнь. "Мы – сатанисты. Люцифер – это символ свободы мысли, гордости и интеллекта", – заявила мать малыша.

С экранов – в жизнь

Некоторые россияне называют своих малышей в честь героев понравившихся фильмов. Так, после выхода на экраны сериала "Игра престолов" российские родители стали называть своих детей именами любимых персонажей. В Москве, например, зарегистрировано восемь, а в Петербурге четыре девочки с именем Арья, как у храброй героини с непростой судьбой.

Примечательно, что некоторые родители называют детей не только в честь положительных, но и отрицательных персонажей. Так, в Екатеринбурге живет мальчик, нареченный Теон. Напомним, по сюжету Теон Грейджой – предатель. Уральских земляков поддержали в Челябинске. Там два мальчика получили имена весьма сомнительных персонажей  – Петир и Варис.

То, что девочек в Туле и Апшеронске назвали Золушками, хоть и удивляет, но не вызывает протеста. А вот чем руководствовались родители маленького киевлянина, давшего сыну такое имя, остается загадкой.

Модные веяния

Набирает обороты тенденция называть ребенка в честь какой-нибудь страны или города. Неудивительно, что здесь на первом месте по популярности – Россия. Малышки, названные в честь своей страны, живут в Кировской, Кемеровской, Воронежской областях и на Ямале. Среди других "географических" имен детей встречаются Сирия, Индия, Парижан, Москва, Америка, Севастополь, Византия. "Трендом" последних лет стало мужское имя Крым.

В моду у россиян также входят двойные имена. Многие из них вполне благозвучны. Например, певец Филипп Киркоров назвал дочь Алла-Виктория.

Но некоторые родители в погоне за оригинальностью переходят все границы. Так, за последние три года в России были зарегистрированы дети с необычными двойными именами: Салат-Латук, Лука-Счастье, Максим-Москва, Архип-Урал, Полина-Полина, Иван-Коловрат, Дмитрий-Аметист, Матвей-Радуга, Кантогор-Егор, Заря-Заряница, София-Солнышко, Ярослав-Лютобор, Илья Богодар, Каспер Ненаглядный, Еремей Покровитель, Саммерсет Оушен, Мононо Никита, Будда-Александр. А одному мальчику "повезло" получить тройное имя – Николай-Никита-Нил.

Вдохновленные природой, родители называют детей романтичными и даже возвышенными именами. Например, Рассвет, Луна, Цветочек, Океана, Солнышко, Радуга, Дельфин и Дельфина, Вишня.

Напомним, в настоящее время россиянам предоставляется полная свобода в выборе имени для ребенка. Существует единственное ограничение: оно должно состоять только из букв, цифры не допускаются.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания Burger King сделала уникальное предложение Ксении Собчак. Как писали Dni.Ru, компания пообещала выплачивать телеведущей 100 миллионов рублей в год за то, что она назовет своего новорожденного сына Кинго. При этом представители ресторанной сети отметили, что имя можно перевести как "маленький король". "Кинго Собчак или Кинго Виторган звучит замечательно", – добавили в Burger King.

Между тем нестандартные имена в России могут запретить. Партия "Родина" подготовила законопроект, который ограничит свободу родителей в этом вопросе.

Речь идет, в частности, о содержащихся в именах цифрах, символах и ненормативной лексике. Кроме того, под запрет могут попасть имена, означающие ранги, титулы и сословия – например, Граф, Принцесса или Царь. По мнению авторов документа, эта мера позволит оградить детей от проблем в общении со сверстниками.

2 января 2017, 17:10

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