В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи

Лавина убила постояльцев отеля в Италии Последние дни Обамы Трагедия в семье Королевой Крещенские купания Дом-2
Общество

Стильный Медведев рассмотрел подарок Путина

Премьер в модном пиджаке изучил древнюю Тартарию
Общество

У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога

Он пожаловался на здоровье членам ОНК
партнеры
Четверг 19 января
Лента новостей
13:55
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
13:45
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
13:36
Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
13:12
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
13:09
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
13:06
При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка
13:03
Известный актер разбился на лошади
12:46
Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню
12:45
Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу
12:37
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться
12:36
Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса
12:25
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
12:12
Беременность украсила жену Прилучного
12:10
Шансонье Новиков: Мне русская плаха милее заморских гамбургеров
11:54
Как изменится пенсионная система в 2017 году
11:50
Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"
11:38
Бузова показала прелести после развода с Тарасовым
11:38
Россия отказалась от надежды на Трампа
11:30
Семейная драма Марии Кожевниковой
11:30
Лавина убила десятки туристов в отеле
11:25
На отца десяти детей из Зеленограда завели дело о побоях
11:21
ТГК-14 шантажирует военных отключением тепла
11:07
Новый поворот в деле заблокировавшей скорую автохамки
10:47
Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"
10:43
Известный российский актер в реанимации
10:34
Более 1,8 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях
10:33
Что стало с детьми Мурата Насырова
10:24
Маккейн призвал Трампа брать пример с Рейгана
10:10
Россиянина бросили в тюрьму Испании по заказу США
10:07
В Москве вылетевшая на тротуар машина сбила трех человек
10:03
Банки просят Набиуллину спасти их от "Мира"
09:59
Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов
09:49
Ассанж отказался ехать в США
09:44
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
09:44
Возлюбленный Ольги Солнце из "Дома-2" об их романе
09:39
Жертвами ДТП в Индии стали 18 детей
09:31
На заводе в Петербурге произошел взрыв
09:25
Трампа заподозрили в победе за счет пенсионеров из России
09:24
Звезда "Дома-2" оголила грудь во время ныряния в прорубь
09:19
За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
09:10
На месте пожара в Тюмени найдено тело
09:04
В Братске женщина задушила своих детей одеялом
08:58
Минфин запретил резко повышать цены на сигареты
08:37
В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов
08:34
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
08:34
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
08:20
Юлия Высоцкая: Я всегда плачу
08:13
В попытке убить водителя Lexus подозревают бизнесмена
08:00
Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
21:51
В центре Москвы насмерть замерз мужчина
21:47
Джордж Буш – старший попал в реанимацию
21:21
Уралец похитил школьницу ради дозы
21:14
Названы первые указы Трампа
20:57
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
20:27
Фадеев о панике из-за исчезновения Савичевой
20:20
На юго-западе Москвы ограбили ломбард
20:01
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена
19:44
Главные красавицы Большого театра
19:30
48-летняя Валерия в бикини произвела фурор
19:18
На севере Москвы разбился промышленный альпинист
19:16
Катя Гордон об интиме во время беременности
19:09
Расстрел бизнесмена на Lexus в Москве попал на видео
19:04
Савченко обвинили в госизмене
18:51
Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв
18:32
Зюганова меняют на молодого
18:17
Мужчин лишают искушений в Крещение
18:13
В центре Москвы мужчине в Lexus прострелили голову
18:08
Воля замахнулся на Утяшеву ногой
18:05
Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии
17:48
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
17:33
Значение имени Дмитрий
17:33
Гонконгский грипп начал убивать россиян
17:29
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
17:29
Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"
17:21
Лоза оценил прелести 52-летней Апиной
17:21
Валентин Гафт обиделся на украинцев
17:15
Принципы элементарной финансовой грамотности
17:14
Трамп получил гневное послание
17:14
В Москве хотят установить памятник мигрантам
17:07
На МКАД грузовик столкнулся с иномаркой
16:53
Прокурор взялся за оскандалившуюся Рынску
16:48
Кто платит за тепло в Забайкалье
16:46
Добрынин и Чусова решили вместе идти по жизни
16:40
В России рухнули цены на iPhone 7
16:37
Российская легкоатлетка проиграла суд по допинг-скандалу
16:33
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
16:27
Автоледи заблокировала дорогу у стен Кремля (видео)
16:19
Любовь толкнула Захарченко на убийства
16:19
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
16:19
Мама вспомнила жуткую смерть Полищук
16:17
Экстремал прокатился на крыше поезда подземки (видео)
16:13
Почему жизнь двоечников складывается лучше отличников
16:11
Заподозренная в беременности Михалкова отказалась от купания
16:06
Сменившая пол известная модель показала прелести
16:03
Lada Priora захватила Северный Кавказ
15:52
Крещенские купания звезд
15:45
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
15:34
Вдова "выселила" свекровь из могилы
15:27
Ревнивый москвич расстрелял соперника на свидании
15:20
Устроившего "свадебные гонки" полицейского уволили со службы
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить
Общество

В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Sukhorukov
Экспертный совет по воспитанию, созданный при комитете по образованию и науке Госдумы, провел первое заседание. В состав совещательного органа вошли представители профильных министерств и ведомств, ученые, молодые исследователи, общественные деятели, руководители образовательных организаций.
прочитано 299 раз

В начале заседания участники утвердили кандидатуры на руководящие посты совещательного органа, предложенные председателем экспертного совета Сергеем Тетерским. Зампредом был избран Руслан Ткаченко, представляющий Институт демографического развития и репродуктивного потенциала, а ответственным секретарем – Елена Калгина из общественного движения "Бессмертный полк России".

ПО ТЕМЕ

Герои Отечества принимают поздравления

Студенты поддерживают День народного единства

Кто любит Родину больше

По словам Тетерского, специфика созданного экспертного совета в том, что этот орган не общественный, а общественно-государственный, потому что в него входят и замминистра, и руководители других уровней госвласти. "Задача, стоящая перед государством, и задача, стоящая перед общественными организациями, гражданским обществом, должны быть совместимы", – отметил он.

В ходе заседания участники договорились оперативно направить предложения для внесения их в план работы на год. Также обсуждались вопросы структуры созданного органа, роли каждого из присутствовавших в его работе и степени участия.

Основным содержательным вопросом заседания стало обсуждение проекта резолюции предстоящих 14 февраля парламентских слушаний "Патриотическое воспитание граждан России. Бессмертный полк". Документ готовит команда депутата Николая Земцова, курирующего экспертный совет по воспитанию.

http://parad-msk.ru/

Законодатель подчеркнул, что в ходе работы горячей линии "Бессмертного полка" ее создатели "почувствовали нерв нашего народа". По словам депутата, большинство обращений было связано с желанием уточнить судьбу родных, прошедших Великую Отечественную войну.

Так возникла идея создания народного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества". Он в числе остальных вопросов будет рассмотрен на парламентских слушаниях.

"Этот проект – универсальная, понятная взрослым и детям формула воспитания. Проявляя интерес к судьбе родного прадеда, дети начинают естественным образом интересоваться и историей, частью которой прадед является", – уточнил парламентарий.

У детей появляется ощущение корней, и воспитание происходит естественным образом.

После парламентских слушаний пройдет второе заседание экспертного совета. Как ожидается, оно состоится примерно через месяц, 16 февраля. 

Автор: Денис Попов19 января 2017, 13:02

комментарии

Политика

Кровавые итоги: что Обама сделал с миром
Порошенко наябедничал на Россию перед встречей с Трампом
Савченко обвинили в госизмене
Зюганова меняют на молодого

Шоу-бизнес

Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться

Проишествия

Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
Похищенную в Оренбурге школьницу напоили и избили
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел
В Москве задержан дебошир с автоматом

Lifestyle

Известный актер разбился на лошади
Валентин Гафт обиделся на украинцев
Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола
Шоу-бизнес

Что стало с детьми Мурата Насырова

Прошло десять лет с дня гибели популярного певца
Происшествия

Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"

Девочка намеренно познакомилась с парнем в соцсетях и переспала с ним
Происшествия

Лавина убила десятки туристов в отеле

Трагедия произошла на горнолыжном курорте в итальянской провинции Пескара

Происшествия

Красотка превратилась в чудовище после уколов ботокса

Американка ослепла на один глаз, а лицо изуродовали жуткие отеки

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Сменившая пол известная модель показала прелести
Главные красавицы Большого театра
Крещенские купания звезд
Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

Уралец похитил школьницу ради дозы
Вдова "выселила" свекровь из могилы
Тверской "Дом-2" стал интернет-хитом
Депутаты подрались из-за Исаакиевского собора (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru