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Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине

Фото: Dni.Ru
Советник президента Украины Олег Медведев предложил декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку. По мнению чиновника, сказочные персонажи завербованы российскими спецслужбами.
прочитано 612 раз

Как предположил Олег Медведев на своей странице в Facebook, Дед Мороз и Снегурочка работают на Кремль и являются активными агентами российских спецслужб. "Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?" – задумался Медведев.

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Он добавил, что о возможной работе сказочных персонажей на российские спецслужбы размышляет уже полдня.

Между тем, пока серьезный человек в украинской власти, занимающий достаточно высокое положение в администрации главы государства, размышляет о вербовке Деда Мороза российскими спецслужбами, на Украине готовятся к встрече Нового года. В предстоящие новогодние праздники киевлян и жителей некоторых других городов вместо бородатого дедушки в теплой шубе и валенках будет поздравлять святой Николай. По мнению властей Украины, Дед Мороз является пережитком советского прошлого, пишет Lenta.ru.

Отказываются от сказочной пары и на корпоративных вечеринках. По словам менеджера одного из киевских агентств по организации праздников, в этом году спроса на Дедов Морозов почти нет. Компании в основном заказывают Святого Николая или Санта-Клауса, а для визитов к детям часто выбирают Гринча – похитителя Рождества.

 "Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить", — пояснил организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий. В декабре прошлого года представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились с письмом в городское управление образования и науки. Они назвали Деда Мороза и Снегурочку пережитками "старой" системы и потребовали отстранить их от торжества.

Отказываются от сказочной пары и на корпоративных вечеринках. По словам менеджера одного из киевских агентств по организации праздников, в этом году спроса на Дедов Морозов почти нет. Компании в основном заказывают Святого Николая или Санта-Клауса, а для визитов к детям часто выбирают Гринча – похитителя Рождества, героя американского фильма.


Тем временем в Верховную раду  внесен законопроект о признании католического Рождества, отмечаемого 25 декабря, официальным праздником и выходным днем на Украине. Правда, некоторые украинские священнослужители усмотрели в инициативе парламента угрозу православной традиции страны. Они заявили, что на государственном уровне праздник Рождества Христова следует отмечать исключительно раз в год – 7 января.

Автор: Александр Комаров28 декабря 2016, 17:52

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