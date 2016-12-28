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Почему детям важно верить в Деда Мороза

Фото: GLOBAL LOOK press\Jiang Kehong
Дед Мороз – не только символ праздника для взрослых россиян, но и частичка волшебства в жизни каждого ребенка. Dni.Ru решили разобраться, почему же детям действительно важно верить в этого сказочного персонажа.
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Появляются первые нравственные ориентиры

Вера в Деда Мороза начинается с новогодних сказок и мультфильмов. Благодаря им ребенок уже в трехлетнем возрасте уверен, что он кому-то действительно нужен, что кому-то важны его поступки и что кто-то наградит его за хорошие дела.

Отчасти веру в Деда Мороза можно сравнить с верой в магию или Бога, сообщает Medialeaks.ru. Новогодняя сказка становится для ребенка первым жизненным ориентиром. По мнению сотрудника Психологического центра на Волхонке Максима Прохорова, "иногда важно верить, что чудо есть, так как это помогает двигаться дальше".

"Ребенок еще только учится тестировать реальность, понимать, где что. Поэтому Дед Мороз – это важно и здорово, вера в него – это вера в чудо. Вера в то, что есть кто-то, кто думает о тебе целый год, кому интересно, что ты любишь, чего ты желаешь", – заявил детский психолог.

Развивается фантазия

Фото: GLOBAL LOOK press

"Как психолог скажу, что до семи лет дети проживают так называемую мифологическую фазу. На мой взгляд, лишать ребёнка веры в чудо не стоит, потому что именно в этот период у него идет активное развитие фантазии и творческого потенциала", – цитируют "Аргументы и Факты" психолога Светлану Меркулову.

Вера в Деда Мороза обеспечивает ребенка мощным зарядом положительных эмоций. Во-первых, дети ежегодно мечтают вновь вернуться в новогоднюю сказку – с Дедом Морозом, украшенной елкой, мишурой и запахом мандаринов. Во-вторых, ребенок учится фантазировать – он представляет сани с запряженными в них оленями и подарки на Новый год.

"В будущем человеку придется жить, опираясь исключительно на конкретные знания, а не на воображение и творчество. Когда ребенку родители дают возможность встречи с миром фантазий, он, вырастая, становится более адаптивным, гибким человеком без ограничений", – пояснила Светлана Меркулова.

Дети впитывают хорошие качества...

Фото: GLOBAL LOOK press

Не секрет, что для детей Дед Мороз становится своего рода кумиром. Во всех классических сказках он добрый, сильный, помогает бороться со злом и всегда поощряет добро. Он учит дружбе, любви и уважению. Наиболее меркантильные ребята также привыкают совершать хорошие поступки, потому что в конце года Дедушка наградит их за это подарками.

При этом именно ожидание праздника и Деда Мороза впоследствии сыграют ключевую роль в отношении к новогоднему торжеству. Для большинства детей встреча с Дедушкой – это событие, которого они ждут в течение года. По сути в ребенке вырабатывается устойчивая уверенность, что в Новый год обязательно случится что-то хорошее.

"Сама история с Дедом Морозом дает невероятное послевкусие, которое обязательно отражается на людях. Вы замечали, что есть те, кто ждет Новый Год, радуется ему, и те, кто не понимает, в чем смысл праздника? Скорее всего, в детстве вторых было проходное отношение к этому празднику", – заявила психолог.

...и учатся расставлять приоритеты

Фото: GLOBAL LOOK press

Вера в Деда Мороза также создает некий задел на будущее, развивая в ребенке умения, которые пригодятся ему по жизни. Самая полезная новогодняя детская традиция – это написание письма Деду Морозу.

Обращение к сказочнику, как правило, пишется очень искренне, поэтому родители могут почерпнуть из него много полезной информации о том, что на самом деле интересно ребенку. Сами дети при этом учатся выбирать, что они хотят получить от Деда Мороза. Также дети, описывая свою жизнь, стараются честно анализировать свои поступки, в них постепенно зарождается чувство ответственности.

Отметим, что детям приходится смиряться со множеством фильтров от родителей – "Дед Мороз один, подарков всем не хватит", "Сначала сделай что-нибудь хорошее" и так далее. А расстановка приоритетов в жестких рамках действительности (еще сказочной для ребенка) – это та задача, которую систематически решают взрослые люди.

Не надо держать ребенка в неведении

Фото: GLOBAL LOOK press

Психологи отмечают, что не надо самостоятельно говорить ребенку, что Деда Мороза не существует. "Есть вещи, о которых лучше поговорить родителям с ребенком, – например, секс или насилие, агрессия. А есть вещи, о которых лучше ему узнать от других. Вот пусть ему о том, что Деда Мороза нет, расскажут одноклассники, он вступит с ними в какую-то дискуссию, сделает какие-то выводы", – заявил детский психолог Максим Прохоров.

"В семь лет вашему чаду нужна сказка. Когда мы имеем дело с детьми девяти-одиннадцати лет, которые хотят подтверждения реальности, важно дать им возможность выйти из веры в новогоднего волшебника, не надо удерживать их в состоянии неведения", – дополняет его слова Светлана Меркулова.

Автор: Олег Шивалов28 декабря 2016, 17:15

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