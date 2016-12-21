Самые забавные письма детей к Деду Морозу

Работа настоящего Деда Мороза нелегка – нужно принести радость всем детишкам нашей большой страны. И уж конечно нельзя обойти вниманием ее столицу.
Совсем скоро главный Российский Дед Мороз приедет в Москву, чтобы руководить детским праздничным шоу "Цирк Деда Мороза: Новогодний БУМ!", которое пройдет с 24 декабря по 5 января в Большом зале Дома Кино Союза
кинематографистов. В преддверии этого события редактор Dni.Ru пообщался с
главным Дедушкой страны, чтобы узнать, что же просят у сказочного бородача
современные дети.
- Меня всегда очень
трогают письма, в которых, прежде чем что-то попросить, дети спрашивают и о
моих делах. Как мое здоровье, не устал ли готовить подарки? Некоторые – чаще
девочки – бывают особенно любознательны, и высылают мне целую анкету с
вопросами: что я больше всего люблю есть на обед – только холодное мороженое
или жареную картошку тоже можно – разогретую или остуженную; чем занимаюсь
летом – езжу на Северный полюс или мой дом оборудован морозильниками; кто мне помогает
– гномы убирают дом или все-таки внучка Снегурочка, и какие оценки она получает
в школе; приходится ли мне родственником американский Санта Клаус.
- Несколько лет
подряд мальчик Ваня просил подарить ему на Новый год то или иное животное – не
всегда домашнее. Все началось с просьбы о безобидных Джунгарских хомячках, на
следующий год он попросил хорька – жаловался, что уже весь дом завесил
портретами зверька, а родители все не покупают. Потом ему захотелось завести
змею и пауков-Птицеедов… С нетерпением жду нового письма от юного зоолога.
- Помню, лет пять назад необычная просьба приходила от малыша
из Тюмени. Он просил подарить его маме волшебный горшочек, как в сказке братьев
Гримм, который бы сам варил кашу, суп и пек пирожки, а мама бы в это время
ходила с ним и его братишкой в зоопарк, цирк и на ледяную горку. Заботливый и
добрый малыш.
- Еще один малыш просил
подарить ему чудо-робота, который бы за него пылесосил, мыл посуду, а заодно и
уроки делал.
- Одна девочка очень
хотела, чтобы у нее был свой посох или хотя бы Цветик-семицветик из сказки,
чтобы самой исполнять свои желания. Объяснила это тем, что целый год меня и
подарков ей ждать слишком долго, иногда что-то требуется очень срочно. И
вообще, она бывает очень послушной весь год и ей можно доверять.
- Часто дети просят,
чтобы Дед Мороз поскорее сделал их взрослыми – кому-то хочется водить папин
автомобиль, кому-то быть учительницей у своих нынешних одноклассников, а
кому-то просто самому выбирать, что есть на обед – не мамин суп, например, а
только "бутерброды, жареную курицу и сладости".
- Одна маленькая девочка очень просила сделать ее
настоящей принцессой из сказок, чтобы "дарить бедным людям дома, еду и одежду,
а их детям – игрушки и мороженое". Ради этого она была готова посидеть немного
в замке Дракона или поспать пару дней, как Спящая красавица.
- Бывает, просят,
прибавления в семье – братика или сестренку, а то и всех сразу. Благое дело!
- Помню, писал мне мальчик из Казани – просил, чтобы я
не забывал про детишек из Африки и подарил каждому из них какой-нибудь сувенир.
У них ведь ни снега, ни елки, ни праздника нет.
- В прошлом году
московские дети очень просили снега на Новый год – за десять дней до праздника
в городе не было ни снежинки. Я тогда все сделал, как просили – новогодняя ночь
была снежной и морозной!