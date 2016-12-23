Лужков перенес клиническую смерть

Стали известны подробности о состоянии здоровья бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Как оказалось, у экс-мэра в больнице остановилось сердце.

О состоянии Лужкова рассказал информированный источник в медицинских кругах столицы. "Юрия Лужкова вывели из состояния клинической смерти, сейчас за его жизнь борются медики", – сообщил он. Бывший градоначальник находится в реанимации.

Между тем пресс-секретарь Лужкова категорически опроверг эту информацию. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", – цитирует его "Интерфакс". Представитель бывшего мэра подчеркнул, что он как гражданин имеет право обратиться к врачам.

По предварительным данным, Лужкову стало плохо, когда он посещал библиотеку МГУ. Источники Life.ru сообщили, что он неожиданно потерял сознание после приема сильнодействующего препарата. Вероятно, у бывшего мэра резко упало давление. Врачи полагают, что причиной тому могло стать сильное внутреннее кровотечение.

Госпитализация Лужкова попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как его ввозят на каталке в здание больницы.

Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.