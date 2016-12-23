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Батурина вместе с дочерью приехала к умирающему Лужкову
Лучшие врачи одной из столичных клиник держат совет по поводу состояния здоровья Юрия Лужкова. Специалисты были созваны на консилиум сразу же, как только бывшего градоначальника доставили в больницу.
Спустя 20 минут в клинику приехали жена Лужкова Елена Батурина и их общая дочь. Они ждут решения врачей, которые пытаются сделать все возможное, чтобы стабилизировать состояние Юрия Михайловича, передает Life.ru.
Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, бывший мэр Москвы потерял сознание, когда находился в библиотеке МГУ. Он принял сильнодействующий препарат, после чего неожиданно потерял сознание.
Врачи подозревают, что у Лужкова резко упало давление. Не исключено, что это было вызвано обширным внутренним кровоизлиянием. Источники в медицинских кругах сообщали, что экс-мэр пережил клиническую смерть.
Как писали Dni.Ru, госпитализация Лужкова попала на видео. На опубликованных кадрах видно, как его ввозят на каталке в здание больницы.
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