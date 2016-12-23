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Значение имени Никита

Никита Джигурда. Фото: Dni.Ru/Любовь Порываева
Имя Никита греческого происхождения. В переводе оно означает "победитель".
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На Руси это имя появилось на заре христианства. Первоначально им крестили только монахов, но позднее оно распространилось в народе. Сейчас имя Никита неизменно входит в десятку самых популярных имен в нашей стране.

Никита от природы наделен блестящими талантами. Мужчина с таким именем рожден быть лидером и победителем. Это уравновешенный, твердый и решительный человек. Он любит выделяться среди окружающих, чувствовать себя избранным.

Никита Высоцкий Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya

Маленький Никита – умный, сообразительный ребенок. С незнакомыми людьми разговаривать не спешит, сначала к ним приглядывается. Со стороны может показаться, что он не хочет общаться. Однако Никите нужно время, чтобы узнать нового человека и понять, можно ли ему доверять. 

В воспитании Никитки нельзя применять силу. Крик и шлепки приведут к тому, что мальчик замкнется в себе, а накопившиеся обиды могу стать причиной неврастении.

Никита Ефремов. Фото: кадр из сериала "Тихий Дон"

Ник сложный, эмоциональный ребенок, настоящий непоседа. Сосредоточиться на каком-то одном занятии ему трудно. Для мальчика с таким именем важно чередовать умственные нагрузки с физическими.

Ура! Теперь снова буду ходить без кепки! @boycut_moscow #boycut_moscow #boycut

Фото опубликовано Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

Внешне Никита чаще похож на мать, а вот характер наследует от отца. Взрослея, Ник становится уверенным в себе. Он знает себе цену и способен достигнуть больших успехов в самых разных сферах.

Никита зачастую испытывает трудности в принятии самостоятельного решения. Его нельзя ставить перед сложным выбором – не зная, как поступить, он легко теряется. Родители Никитки должны помогать мальчику справляться с его детскими проблемами.  

Никита Пресняков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В школе Никита учится хорошо. Он одинаково легко усваивает знания по всем предметам, схватывая все на лету. Не стоит заставлять Никиту выполнять что-то против его воли, он сам позже все прекрасно сделает. Это в полной мере относится и к выполнению домашних заданий.

При этом "зимний" Никита не любит писать сочинения. И дело вовсе не в том, что он этого не умеет. Просто этому мальчику тяжело изложить свои мысли на бумаге. Ему гораздо проще все это рассказать.

"Весенний" Никита наиболее эгоистичен. Болезненно воспринимает критику, не терпит замечаний, хотя в душе готов согласиться с тем, что был не прав. Никита способен признать свои ошибки, но если на них ему укажет кто-то другой, будет настаивать на своей правоте.

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Недавно актер Никита Джигурда признался, что до сих пор любит бывшую жену, фигуристку Марину Анисину. В подтверждение этого артист опубликовал в микроблоге своеобразные стихи.


Джигурда очень переживает из-за невозможности видеться с детьми: Эвой-Владой и Миком Анжелем-Кристом. "К детям меня не пускать – это подло!" – возмущается Никита в очередном стихотворном творении.

Обладатель этого имени  может добиться успеха в любой деятельности, ведь недаром его имя означает "победитель". Его таланты больше всего могут проявиться там, где нужны новаторские решения и нестандартный подход.

Никита настоящий хозяин своей судьбы. Он не терпит нажима и диктата по отношению к себе. К поставленной цели идет настойчиво, не сворачивая с дороги.

Никита прекрасно знает себе цену. Он проявляет завидную целеустремленность и предпочитает противостоять обществу.

Актер и режиссер Никита Михалков дебютировал на экране в образе советского школьника периода оттепели. Позже эволюция его персонажей в определенной степени отражала изменение настроений в обществе.

Сейчас мэтр российского кино не скрывает своей прокремлевской направленности, из-за чего порой попадает под огонь критики товарищей по киноцеху. Однако Михалков заявляет, что не отрекается ни от одного слова, сказанного им за всю его творческую жизнь. Он уверяет, что готов отстаивать свои взгляды и гражданскую позицию перед кем угодно.

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Мужчина по имени Никита не спешит обзаводиться семьей. Даже после женитьбы его сложно будет назвать примерным семьянином. Однако он противник разводов, поэтому стремится сохранить семью. При этом сам Никита очень ревнив и никаких вольностей со стороны своей избранницы не потерпит.

Сильным связующим звеном в семейном союзе могут стать дети. Никита очень привязан к ним. Он все сделает для того, чтобы его любимые отпрыски росли в спокойной и комфортной обстановке.

Никита внимательно следит за своим здоровьем. Он не злоупотребляет алкоголем и курением, ведет активный образ жизни. У него есть все шансы дожить до преклонного возраста, сохранив бодрость и хорошее самочувствие. Однако стоит помнить: для физического здоровья Никиты большое значение имеют душевное спокойствие и эмоциональный комфорт.

По мнению астрологов, самый прочный брак возможен у Никиты с девушкой по имени Анжела, Вероника, Зинаида, Лада, Лидия, Нина, Регина, Татьяна, Ульяна. Сложности в отношениях возможны с Анастасией, Анной, Варварой, Верой, Дианой, Зоей, Марианной, Марией, Полиной, Прасковьей, Розой, Стеллой, Эммой.

23 декабря 2016, 14:33

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