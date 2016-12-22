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Значение имени Виктория

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Yan Maisani
Имя Виктория вот уже много лет неизменно входит в десятку самых популярных в России женских имен. Оно произошло от латинского слова victoria, что означает "победа".
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Девушке, носящей имя Виктория, присущи напористость и упрямство. При этом Вика очень добрая и чрезвычайно влюбчивая.

Вика  обладает большими внутренними резервами. Она своевольна и упряма, с сильной волей и мужским складом ума, твердо стоящая на земле,

Виктория Макарская. Фото: instagram.com/makarskie

Родителям Виктории не стоит препятствовать ей в выборе профессии. Успех к этим женщинам приходит несколько поздновато, однако Вика обязательно его добьется благодаря своему упорству и усердию. Вике подойдут профессии, где результат будет зависеть от нее самой.

Актриса, дизайнер и модель Виктория Бэкхэм начинала свою карьеру как певица. В середине 90-х она прославилась в качестве участницы знаменитой группы Spice Girls. После замужества и окончания певческой карьеры Виктория добилась успехов в других видах деятельности.

Виктория Бекхэм. Фото: wikipedia.org

В настоящее время она проектирует линию джинсов Rock & Republic и создает одежду под собственным брендом. Виктория  также выпустила собственные линии очков, сумок, драгоценностей и аромат Samantha Thavasa. В 2009—2010 годах коллекция Бекхэм была признана одной из лучших на Неделе моды в Нью-Йорке.

Kisses from us ���� @unaidsglobal

Фото опубликовано Victoria Beckham (@victoriabeckham)

При этом Виктория Бэкхем любит давать советы модным девушкам. Она полагает, что удачный образ начинается с дорогого нижнего белья. Кроме того, она рекомендует вкладывать деньги в вечно актуальную классику и дорогие аксессуары, а также ездить за обновками в Токио и Нью-Йорк.

Обладательница имени Виктория с юных лет проявляет интерес к педагогической деятельности, поэтому из нее получится прекрасный учитель, воспитатель, научный работник. В медицине Вика также добивается успехов, например как врач-педиатр или медсестра.

У Виктории есть хорошие организаторские способности, из нее получится талантливый руководитель. Кроме того, она может попробовать себя в качестве манекенщицы или фотомодели. Но даже если Вика не ставит целью построить карьеру, роль домохозяйки ей также вполне подойдет.

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Maria Laura Antonelli

Девушка с таким именем способна на искреннюю любовь. Однако к выбору спутника жизни Виктория подходит очень взвешенно.

Со стороны это может показаться привередливостью, но на самом деле колебания Виктории связаны с ее природной нерешительностью. Даже после замужества Вика будет сомневаться в правильности своего выбора. Поэтому партнером Виктории должен стать чуткий и внимательный мужчина, который подарит ей уверенность в своих силах. Виктория в свою очередь отплатит любимому доверием и откровенностью.

Виктория Исакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Виктория весьма темпераментная женщина. Она обладает привлекательной внешностью и природным обаянием. Немудрено, что она легко может вскружить голову любому мужчине.

 

В семейной жизни Виктория будет заботливой женой и хорошей хозяйкой. Однако она никогда не простит своему избраннику обман или неверность.

Вика предъявляет к мужчинам высокие требования. И это неудивительно – ведь сама она выкладывается в любовном союзе полностью. Но даже после свадьбы супругу Виктории все время придется доказывать ей свою любовь, потому что Вика нуждается в постоянном подтверждении чувств. При любых несоответствиях своим ожиданиям она безжалостно рвет отношения.

Виктория Дайнеко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Виктория общительна, но настоящих друзей у нее, как правило, немного.  Но если они есть – то верные, и на всю жизнь. В дружеских отношениях Вика не претендует на лидерство, легко соглашаясь на вторые роли. В дружбе прежде всего ценит красоту и благородство. При этом Виктория не переносит беспардонности со стороны подруг.

Модель и телеведущая Виктория Лопырева всегда в поле зрения поклонников и журналистов. В СМИ регулярно появляются свежие новости о ней. В 2011 году между Викой и продюсером Яной Рудковской разразился скандал.

Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Напомним, тогда красотки разругались в Сети из-за только что появившейся  в Twitter странички Рамзана Кадырова. Девушки моментально поприветствовали Кадырова, но глава Чечни проигнорировал Лопыреву и внес в список друзей лишь Рудковскую.

Ночь. Пляж. Девушка. #unfocused ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika)

 

В результате между звездными блондинками вспыхнула словесная перепалка. Скандал разросся до таких масштабов, что представители шоу-бизнеса, принимая сторону одной из зачинщиц, стали выяснять отношения между собой. Между тем, аккаунт Кадырова оказался фейковым.

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Виктория –  искренняя и душевная девушка. Она с любовью относится не только к близким и друзьям, но и вообще ко всем окружающим людям.

Шведская принцесса Виктория. Фото: GLOBAL LOOK press/Karin Rnblom

По мнению астрологов, крепкий союз ожидает Викторию с Василием, Виктором, Николаем, Александром, Антоном, Филиппом, Романом, Эдуардом. А вот в отношениях с Петром, Евгением, Степаном, Тимофеем, Сергеем, Михаилом, Артемом могут возникать сложности.

22 декабря 2016, 15:06

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