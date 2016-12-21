Невеста сбежала от полковника Захарченко на шоу "Холостяк"

Все новыми интересными подробностями обрастает громкое дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в коррупции. Выяснилось, что бывший чиновник был официально женат на звезде реалити-шоу "Холостяк".

Оказалось, что помимо гражданской жены Марины, Захарченко также официально состоял в браке с 29-летней Яной Саратовцевой.

С гламурной красоткой полковник МВД начал встречаться с начала 2013 года, однако предложение руки и сердца делать не спешил. Устав от неопределенности в личной жизни, Саратовцева назло Захарченко сбежала на телешоу "Холостяк", сообщает Life.ru.

В то время главным героем передачи, за сердце которого соревновались девушки, был Максим Чернявский. Стоит отметить, что Яна сразу же ярко проявила себя на шоу и вызвала симпатию тележениха.

Однако поведение красотки вызвало недовольство Захарченко. Он потребовал, чтобы Саратовцева немедленно покинула программу, пообещав на ней жениться.

В итоге Яна ушла с телешоу, и в ноябре 2013 года пара действительно поженилась. Однако брак продлился совсем недолго – чуть менее полутора лет. По некоторым данным, полковник подозревал, что до знакомства с ним девушка занималась эскорт-услугами и после свадьбы это занятие не оставила.

В марте 2015 года Саратовцева и Захарченко развелись, после чего полковник вернулся к гражданской жене Марине. Теперь следователи планируют допросить Яну как возможного свидетеля по делу о коррупционном преступлении, в котором подозревается полковник.

Так, по данным оперативников, большая часть богатства Захарченко и его родных появилась именно в 2012—2013 годах, когда экс-чиновник работал в Управлении "М". Следователи предполагают, что Саратовцева может сообщить о том, как именно ее бывший муж заработал свое состояние.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждают, что новые задержания в управлении не связаны с арестом Захарченко.

