Как сложилась судьба отправленного во Францию пса Добрыни

Подаренный Россией Франции годовалый щенок немецкой овчарки Добрыня по состоянию здоровья оказался не годен к службе. Однако на родину он не вернется, потому что его очень полюбили французские полицейские.

Стала известно, что подаренный французам Добрыня не сможет продолжить службу. Перед началом обучения в Национальном центре подготовки кинологических подразделений в городе Канн-Эклюзеего обследовали ветеринары. У собаки выявили дисплазию задних конечностей, из-за чего она не сможет участвовать в штурмовых спецоперациях. А крупный размер пса не позволит ему работать нюхачом.

Когда именно у Добрыни диагностировали заболевание, не ясно. "Я в сентябре был в Париже, специально поехал в полицию, про собаку там знали все, и тогда она была годной", – цитирует бывшего сотрудника Центрального аппарата МВД Life.ru.

По словам эксперта по служебному собаководству, президента Российского клуба "Немецкая овчарка" Валерия Гаврилина, у немецких овчарок именно к году проявляются симптомы наследственного заболевания "дисплазия и аномалия задних конечностей". У более молодого щенка диагностировать его нет возможности.

Специалист отметил, что для выявления служебных качеств собаки необходимо проводить специальные тесты, а этого в России не делается. "А итог – что после года службы собака оказывается пригодна только для того, чтоб лежать дома на ковре", – заключил эксперт по служебному собаководству.

Однако, несмотря на свою негодность к несению службы, Добрыня домой в Россию не отправится. Французские полицейские настолько его полюбили, что не собираются отдавать обратно, передает ИА Sputnik со ссылкой на представителя службы по связям с общественностью Национальной полиции Франции. Добрыня стал живым талисманом подразделения.

Напомним, российские офицеры-кинологи подарили немецкую овчарку по кличке Добрыня французским правоохранителям после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Тогда во время спецоперации в парижском пригороде погибла служебная овчарка Дизель. Добрыня должен был занять ее место в спецподразделении RAID.