Математик-красавчик предпочел преподавание модельному бизнесу

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Боселли гордится, что стал примером модели с высоким интеллектом. Можно сказать, что он стал одним из тех, кто способен сломать общественные стереотипы.
Мужчина не собирается бросать работу или пропускать уроки ради фотосессий. "Для меня неважно, как прибыльны могут быть съемки, я все равно не пропускаю и часа занятий", – цитирует 28-летнего преподавателя Daily Mail.
Боселли не урожденный англичанин. Его родина – город Неграр в итальянской провинции Верона. Он имеет научную степень PhD в области машиностроения.
Отметим, преподаватель с яркой внешностью стал популярен благодаря своим студентам, которые публиковали его фото в соцсетях. Сегодня на страницу Боселли в Instagram подписаны 1,6 миллиона человек.
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