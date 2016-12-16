Математик-красавчик предпочел преподавание модельному бизнесу

Преподаватель математики в University College London (Великобритания) Пьетро Боселли победил в международном конкурсе на звание самого сексуального учителя. Однако он заявил, что не бросит преподавательскую деятельность из-за карьеры модели.

Боселли гордится, что стал примером модели с высоким интеллектом. Можно сказать, что он стал одним из тех, кто способен сломать общественные стереотипы.

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Мужчина не собирается бросать работу или пропускать уроки ради фотосессий. "Для меня неважно, как прибыльны могут быть съемки, я все равно не пропускаю и часа занятий", – цитирует 28-летнего преподавателя Daily Mail.

LA mood in this Polaroid by @janesmithagency Фото опубликовано Pietro Boselli (@pietroboselli) Ноя 3 2016 в 1:31 PDT

Боселли не урожденный англичанин. Его родина – город Неграр в итальянской провинции Верона. Он имеет научную степень PhD в области машиностроения.

������ Фото опубликовано Pietro Boselli (@pietroboselli) Ноя 6 2016 в 8:18 PST

Отметим, преподаватель с яркой внешностью стал популярен благодаря своим студентам, которые публиковали его фото в соцсетях. Сегодня на страницу Боселли в Instagram подписаны 1,6 миллиона человек.