Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказали о продукте, который может помочь россиянам в борьбе с высоким артериальным давлением.

Кардиолог Гандельман заявил, что мясо поросенка обладает уникальными свойствами, способствующими снижению давления. По словам специалиста, в мясе молодого свиней содержится значительное количество витамина B3, который играет важную роль в поддержании нормального уровня артериального давления.

"Исследования показывают, что достаточное употребление витамина B3 может привести к снижению артериального давления", — отметил кардиолог.

Елена Малышева добавила, что в свинине, то есть в мясе взрослых свиней, содержание витамина B3 значительно ниже — примерно в пять раз. Важно отметить, что витамин B3, также известный как ниацин, способствует улучшению кровообращения и нормализации метаболических процессов в организме.

Помимо мяса поросенка, Малышева и Гандельман ранее обсуждали и другие продукты, которые могут помочь в снижении артериального давления. Например, они упоминали о завтраке с йогуртом, кукурузными отрубями и семенами чиа. Эти компоненты также обладают полезными свойствами и могут стать отличным началом дня для тех, кто следит за своим здоровьем.

Однако стоит помнить, что одно лишь изменение рациона не всегда достаточно для контроля давления. Врачи рекомендуют комплексный подход: регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и контроль стресса.