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Пятница 28 августа

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Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер

Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер
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Финансовые махинации за кулисами отечественного шоу-бизнеса обернулись суровой развязкой, пролившись горькими слезами прямо в зале суда.

Многомесячные судебные разбирательства вокруг имени главного патриотического певца страны Олега Газманова завершились оглушительным вердиктом для его ближайшего соратника. Бывший концертный директор артиста Дмитрий Царенко признан виновным в грандиозном хищении и отправится в колонию общего режима на семь лет. Вдобавок к реальному сроку суровый приговор обязывает осужденного менеджера выплатить гигантский штраф, абсолютно равный сумме украденных средств, — ровно 15 миллионов рублей.

Громкий скандал в звездном закулисье вспыхнул после того, как вскрылись хитроумные схемы предприимчивого топ-менеджера. По данным следствия, директор систематически уводил внушительные суммы за выступления певца в обход официальной кассы. Вместо того чтобы перечислять честно заработанные гонорары за шоу на счета родной компании исполнителя "ОМГ-Промо", денежные потоки рекой текли через личное ИП директора.

Первая серьезная трещина в этой налаженной финансовой пирамиде образовалась осенью 2023 года. Тогда бдительный бухгалтер компании обратила внимание на странную и подозрительную аномалию: финансовая отдача от грандиозного концерта Газманова в "Крокус Сити Холле" оказалась катастрофически низкой. Назначенный внутренний аудит мгновенно расставил все по своим местам, обличив скрытые транзакции, обогащавшие предприимчивого концертного директора.

Финал этой детективной истории в суде получился предельно эмоциональным и тяжелым. Государственное обвинение запрашивало для Царенко еще более суровую кару: девять лет лишения свободы, запрет на профессиональную деятельность и крупный штраф. Сам обвиняемый до последнего момента категорически отрицал свою вину, судорожно доказывая, что все финансовые операции проводились исключительно в интересах самого музыканта. Произнося свое последнее слово, менеджер не сдержал эмоций и разрыдался на глазах у всех присутствующих, выражая пылкую благодарность семье за поддержку.

При этом сам Олег Газманов во время судебных допросов уверял, что понятия не имел о существовании параллельных денежных схем через ИП, а ужасающая правда открылась для него только после ревизии.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2026, 17:18
Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
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