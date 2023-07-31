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Понедельник 31 июля

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Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая

Волочкова похвасталась своей грудью: Красивая, сексуальная, упругая
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Анастасия Волочкова отреагировала на скандал с участием певицы Славы и пластического хирурга.

Уже около недели пресса и граждане активно обсуждают скандал вокруг известного пластического хирурга Тимура Хайдаров, которого российские звезды обвинили в непрофессионализме. О некачественно проведенных медицинских процедурах сначала заявила певица слава, а потом и Любовь Успенская.

Разумеется, ни один громкий скандал в отечественном шоу-бизнесе не обходится без Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра выразила поддержку певице Славе. Заслуженная артистка России в интервью Пятому каналу заявила, что сопереживает своей подруге .

В то же время Анастасия Волочкова негативно отнеслась к стремлению звезд ложиться под нож хирурга. Не обошлась танцовщица и без личного пиара. Она поведала миру о важности естественной красоты и похвасталась своей грудью.

"Красивая, сексуальная, упругая" – описала свою грудь Анастасия Волочкова.

По словам балерины, мужчин восхищается ее формами, а женщины завидуют. Артистка полагает, что певица Слава уже не сможет исправить сложившуюся ситуацию. По ее словам, к хирургу Тимуру Хайдарову обращались и другие отечественные звезды.

Напомним, защищать интересы медика взялся звездный адвокат Александр Добровинский. Ранее он ответил на претензии королевы русского шансона. Любовь Успенская якобы требует предоставить видеозапись операции, однако обращается совсем в другую клинику.

31 июля 2023, 18:13
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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