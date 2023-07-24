Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка

Парапсихолог Джулия Лу поделилась соображениями по поводу личной жизни Оли Бузовой.

Личная жизнь поющей ведущей остается тайной за семью печатями. Звезда уверяет, что ее сердце несвободно, однако избранника широкой публике девушка не демонстрирует. Более того, по словам артистки, она уже знает, где пройдет ее свадьба, и даже забронировала это место.

37-летняя Бузова много работает, например сейчас она находится на съемках в Африке. По словам артистки, ближайший выходной у нее только в августе. Естественно, в таком бешеном темпе жизни тяжело существовать без поддержки близких.

"Сказать, что Оля одинока, я не могу. Но и сказать, что она не одинока, тоже нельзя. Безусловно, есть мужчина, с которым Олю связывает энергетическая сексуальная связь", – говорит парапсихолог Джулия Лу.

Однако, по словам эксперта, эти отношения пока не совсем то, чего ищет Ольга Бузова. Напомним, звезда неоднократно говорила, что мечтает о семье: муже, ребенке. По-настоящему счастлива поющая ведущая будет в 41 год.

Джулия Лу уверена, что есть несколько факторов одиночества Ольги: вредные привычки (алкоголь), огромное количество недоброжелателей, неправильная модель поведения партнеров, которых она выбирает.

"Оля глубоко одинокая женщина, и она изо дня в день сама себя программирует на одиночество. Она, заведомо выбирая партнера, думает что ее обязательно предадут и используют", – говорит Джулия Лу.

По словам парапсихолога, у Ольги Бузовой нет настоящих подруг. Она чувствует себя небезопасно даже в кругу близких, так как понимает, что многие с ней из-за выгоды.

"У Ольги есть шанс родить ребенка в 41-44 года. Возможно, это будет ЭКО", – подытожила свои выводы специалистка.