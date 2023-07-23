Взяли на карандаш: налоговая проверит доходы Бузовой, Бони и Бородиной

Раньше все хотели быть, как Елена Блиновская, но теперь это может быть опасно.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Федеральная налоговая служба подготовила список из 100 человек, компании которых в ближайшее время проверят на предмет нарушений. Возглавили "опасный" рейтинг поющая ведущая Ольга Бузова, блогер и телеведущая Ида Галич, звездная визажистка Гоар Аветисян, неизменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина и любительница лицевого фитнеса Виктория Боня.

Источники сообщили, что последней уже пришлось закрыть компанию ООО "Фейс Скульптор", в настоящее время фирма проходит процедуру ликвидации. Также известно о проблемах с ООО "Ксения Бородина", так как часть предоставленной информации оказалась недостоверной. Компании якобы уже ограничили возможность совершать денежные операции.

Судя по всему, звездным бизнес-леди грозят серьезные проверки. Говорят также о выездных проверках сотрудников ФНС.

Стоит отметить, что за инфобизнес в России плотно взялись. Помимо того, что Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму в почти миллиард рублей, эксперты проверяют и ее курсы. В случае, если в них найдут признаки обмана или злоупотребления доверием, "королеве марафонов" может грозить до 10 лет тюрьмы.

А если появится прецедент, то в этом случае будет проще регулировать инфопродукты и других блогеров. Да-да, те самые всевозможные курсы по фейсфитнесу, онлайн-ретриты, уроки по заработку в Сети и картам желаний от артистов.