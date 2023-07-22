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Суббота 22 июля

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"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына

"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына
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Звездная пара в полнейшем шоке. Регина Тодоренко и Влад Топалов старались быть хорошими родителями.

Беззаботный отдых телеведущей и певца в Турции накрылся медным тазом. Всего за секунду их активный четырехлетний ребенок Майкл получил страшную травму. Беда случилась как раз под конец отпуска. Регина Тодоренко обнародовала кадры, на которых Влад Топалов стоит у кареты скорой помощи и держит на руках маленькое тельце сына.

"Наш малыш разбил голову", — объяснила убитая горем мать. По ее словам, ребенок хотел опереться на мягкий пуфик, но кто-то ему помешал. В результате Майкл упал затылком на скос ступеньки.

Врачи не оставили семью без внимания. Мальчика госпитализировали. Дитя потребовалась операция — голову зашили. "Хочется забрать всю эту боль себе", — объявила в соцсети Регина Тодоренко. Ей повезло, что Влад Топалов находился рядом, супруги поддерживали друг друга в этот непростой период.

"Как же мне горестно, что я не смогла уберечь сына от падения и удара о лестницу головой. Не успела оглянуться, а ребенку уже накладывают швы", — посетовала телезвезда. Женщиной овладело чувство вины.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих детей. В прошлом году ведущая родила ребенка в присутствии первого сына. Теледива призналась, что в процессе возбудилась из-за "гормона секса".

22 июля 2023, 21:07
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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