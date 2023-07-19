Оксана Акиньшина показала публике детей

Наследники Оксаны Акиньшиной не живут с ней.

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина смогла достигнуть больших творческих успехов. Главная роль в фильме Сергея Бодрова "Сестры" принес ей славу на всю страну. Сегодня фильмография звезды насчитывает несколько десятков картин.

Можно сказать, что с карьерой 36-летней артистке повезло больше, чем с личной жизнью. Нормальных отношений построить ей так и не удалось, хотя актриса крутила романы с коллегами по цеху. Например, в юности она встречалась с Алексеем Чадовым.

Потом были связи с рок-музыкантом Сергеем Шнуровым. А глава пиар-компании Дмитрий Литвинов стал ее первым официальным супругом. В браке появился сын Филипп, однако семью сохранить не удалось. Следующим избранником звезды стал певец Алексей Воробьев

После расставания Оксана Акиньшина попытала счастье с продюсером Арчилом Геловани. Второму официальному супругу она родила двоих наследников: сына Константина и дочь Эмми. Правда, после развода отец увез детей в Грузию.

Сын Филипп сегодня находится на попечении родителей Оксаны Акиньшиной. В какой-то момент ей даже пришлось судиться с родственниками. Они требовали алиментов на содержание ребенка.

Про Костю и Эмми известно очень мало. Актриса всегда скрывала малышей от публики. Однако на днях она выложила в социальные сети серию снимков с двумя детьми: мальчиком и девочкой. Подписчики предположили, что она и есть наследники от второго брака.