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Воскресенье 9 июля

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11 лет разлуки: Стоянов в день рождения вспоминает покойного Олейникова

11 лет разлуки: Стоянов в день рождения вспоминает покойного Олейникова
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Народному артисту России Юрию Стоянову исполнилось 66.

Для Юрия Стоянова 10 июля – особенный день. Не только потому, что в эти сутки он получает множество поздравлений. В этот день 34 года назад он близко познакомился с коллегой Ильей Олейниковым – на съемках фильма "Анекдоты". Тогда и началась дружба артистов, которые с 1993 года стали радовать телезрителей юмористическим шоу "Городок".

Юрий Стоянов волей-неволей вспоминает друга, который ушел из жизни 11 лет назад. 10 июля Олейников тоже мог отметить свой день рождения, но смерть настигла его в 65. Наверняка Стоянов поднимет бокал не только в честь своего 66-летия, но и по поводу 76 лет, прошедших со дня рождения Ильи Львовича.

К слову, после кончины Олейникова в Сети не раз появлялись слухи о возможном возрождении "Городка". Но однажды Стоянов поставил точку в этом вопросе. Народный артист дал понять, что думать о другом партнере, с которым мог бы продолжить съемки передачи, даже не намерен.

Юрий Стоянов остается одним из востребованных артистов в России. В последние годы он снялся более чем в 20 картинах. Настоящим хитом стал сериал "Вампиры средней полосы", в котором пожилой артист играет первородного вампира и предводителя смоленских вампиров Святослава Кривича.

10 июля 2023, 00:01
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стоянов плакал на похоронах Олейникова

Народного артиста Илью Олейникова, скончавшегося 11 ноября на 66-м году жизни, похоронили в пригороде Санкт-Петербурга. На панихиде его друг и коллега по передаче "Городок" Юрий Стоянов не мог сдержать слез
Утром в Театре эстрады состоялась гражданская панихида, где собрались родные, близкие и друзья Ильи Олейникова
Денис Клявер
Сцена театра утопала в цветах
Несмотря на дождь, проститься c артистом пришли сотни петербуржцев
Проститься с народным артистом пришли друзья, коллеги и тысячи простых зрителей
Траурная церемония после гражданской панихиды переместилась в город Пушкин, где в Софийском соборе прошло отпевание
Актера проводили в последний путь аплодисментами, выразив тем самым свою любовь и безграничную признательность
Известный актер и ведущий телепрограммы "Городок" боролся с тяжелой болезнью до последнего, но сердце артиста не выдержало
Похоронили Илью Олейникова на Казанском кладбище

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