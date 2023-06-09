Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева

Видео Алены Красновой ввело в заблуждение публику. Теперь Дмитрию Нагиеву, видимо, придется выходить на связь.

Последний год Дмитрий Нагиев не появляется на публике и крайне редко выходит на связь в соцсетях. Свое решение он объяснил желанием уйти в отпуск. Мол, сейчас не время для развлечений. Где сейчас находится 56-летний телеведущий, и в России ли он, точно неизвестно.

Недавно Нагиева заподозрили в эмиграции из-за видео, которое опубликовала переехавшая в США жена Никиты Преснякова. Алена Краснова выложила в популярную соцсеть кадры, на которых видно, как она танцует в компании мужика, очень похожего на Дмитрия. В Сети стали писать: "Нагиев был замечен с родственницей Аллы Пугачевой за границей".

Однако общественность явно поторопилась с выводами, ведь на видео мужчина хоть и похож на Дмитрия, выглядит он значительно моложе популярного в России телеведущего. Да и сама Алена Краснова намекнула, что на кадрах ненастоящий Нагиев, добавив знаки вопроса к упомянутому аккаунту звезды.

Вряд ли Дмитрий Нагиев, решивший уйти в тень в прошлом году, стал бы вести себя так неосторожно. Наверняка знаменитому телеведущему придется вносить ясность самому, ведь публика приняла за чистую монету поспешные заголовки некоторых СМИ.