Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк

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Пятница 9 июня

22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову 17:40"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни 17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой 16:20"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости 16:00Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой 15:40Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной 15:20"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала 15:00"Лера – моя любовь": Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой 14:40На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 14:20Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака 14:00На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова 13:40Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения 13:00Загробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас 12:40Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой 12:20Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян 12:00"Жизни соседей обратились в пепел": Пирс Броснан пережил два пожара 11:40Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие 11:20"Свершилось!": Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку 11:00"Будет менять партнеров": Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание 10:40Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога 10:20Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов 10:00"Просто позорище!": экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью 09:40"За что боролась, на то и напоролась": подруга о Федосеевой-Шукшиной 09:20SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов 08:40Спрос на готовые квартиры вырос в 2,5 раза 08:20Квартиры-студии дешевеют быстрее всего 08:00Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023 06:04Астролог в гостях у Малахова спрогнозировал будущее мировой экономики 04:27Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды 02:05Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео) 00:03Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог 20:20Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми 20:00Недавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками 19:40"Положить конец ненависти": Принц Гарри оказался в суде из-за Меган Маркл 19:00"Я очень этого хотел": Басков перевернул жизнь известного певца 18:40"Проходите мимо": Бузова ответила на обвинения в пластических операциях 18:18Киркоров, благослови: кадры нежностей Jony и Гордиенко попали в сеть 18:00"Помогите!": Губерниев снова публично посмеялся над Бузовой 17:20"В раю": Дочь Бони сделала ей массаж стоп 17:00"Кинопоиск" назвал самую популярную российскую актрису 16:49"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров 16:20Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца 16:00Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня 15:40"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале
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Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк

Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк
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Внук Аллы Пугачевой и его жена развлекаются в Лос-Анджелесе.

Во второй половине 2022 года Никита Пресняков и его жена Алена Краснова перебрались в США. Внук Аллы Пугачевой занялся в Штатах съемками клипов. Для этого он взял себе псевдоним Nik Pres. А еще он стал вести стримы на "Твиче". Его супружница публикует в запрещенной в России социальной сети гламурные фотографии и кадры с тусовок.

Например, недавно Краснова поделилась с подписчиками видео, снятыми на некой вилле в Лос-Анджелесе. Судя по кадрам, жена Преснякова посетила частное мероприятие. Местные красоты настолько поразили невестку Пугачевой, что она не смогла не поделиться впечатлениями. "Красиво как!", – написала Алена на кадрах, на которых можно рассмотреть роскошный особняк.

Супруга Преснякова дала понять, что, несмотря на жизнь в роскоши, продолжает удивляться размахам богатства. Она была и на даче Аллы Борисовны в Истре, и в ее замке. Впрочем, сделанная со вкусом вилла, на которой недавно отдохнула Алена, куда лучше вычурного особняка в Грязи.

Фото: соцсети

Ранее стало известно о том, что на находящуюся в Израиле Аллу Пугачеву подали в суд. От певицы требуют вернуть долг за недвижимость в Подмосковье. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

9 июня 2023, 21:40
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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