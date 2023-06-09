Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову

Певица Наташа Королева шокировала певца откровенным поведением на съемках.

Российская певица Наташа Королева в последнее время ведет себя как никогда раскрепощенно. Особенно это стало проявляться после скандала с изменой мужа, о котором говорила вся страна.

50-летняя Наташа Королева на днях в очередной раз восхитила поклонников своим видом. В телеграм-канале она опубликовала серию снимков, на которых предстала со своей мамой Людмилой Порывай, а также с певцом Николаем Басковым.

Наташа Королева игриво прильнула к Николаю Баскову спиной и выпятила округлые ягодицы, а также маняще высунула язык, изображая небывалое удовольствие от процесса съемки с другом и коллегой. Поклонники осыпали Наташу Королеву комплиментами и забросали ее эмодзи в виде сердечек и поцелуйчиков.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне раскритиковали новую песню Наташи Королевой. Новый хит певицы совершенно не впечатлил поклонников. В своем аккаунте Королева показала отрывок из песни, которую для нее написал сосед Василий Крикунов. Название песни смутило фанатов – "Три тюльпана".

Не удивительно, что новую песню стали сравнивать с творчеством ее бывшего супруга, композитора Игоря Николаева. Именно он написал для молодой Наташи Королевой песню "Желтые тюльпаны".