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Четверг 8 июня

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"Помогите!": Губерниев снова публично посмеялся над Бузовой

"Помогите!": Губерниев снова публично посмеялся над Бузовой
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Дмитрий Губерниев продолжает подшучивать над Ольгой Бузовой, несмотря на давний скандал.

Прошлой уже два года после скандального эфира телеканала "Матч ТВ", в котором Дмитрий Губерниев посмеялся над пришедшей в студию Ольгой Бузовой. Тот, напомним, поинтересовался у телезвезды, перестала ли она пить коньяк по утрам. Очевидно, комментатор пошутил с отсылкой к персонажу из известной книги "Малыш и Карлсон" (те же слова произнес Карлсон, обращаясь к Фрекен Бок). Но Бузова не поняла шутку и обиделась, расплакавшись прямо во время съемок. Позже Дмитрию пришлось извиняться перед поющей телеведущей.

Губерниев вспомнил шутку про коньяк после легкоатлетического забега, который состоялся на днях на Никольской улице в Москве. На спортивном мероприятии, ведущим которого был Дмитрий, присутствовала Ольга Бузова. Фотографы успели запечатлеть, как телезвезда в неподходящим для бега наряде преодолела небольшую дистанцию. Спортивный комментатор выбрал один из самых неудачных снимков Бузовой, прифотошопил себя, сделав так, будто она догоняет его. "Сейчас я тебе покажу – коньяк!", – написал Дмитрий от имени Ольги.

Чтобы было еще смешнее, на неудачном снимке бегущей Ольги Бузовой написал: "Со всемирным днем бега". И добавил смеющийся смайл. Как отнеслась к этой шутке телеведущая, пока неизвестно.

8 июня 2023, 18:00
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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