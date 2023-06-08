"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой

Наташа Королева представила на суд поклонников новую композицию.

Некоторые россияне считают, что своей известностью певица обязана бывшему мужу Игорю Николаеву. Ведь именно во время работы с ним вышли самые культовые песни – "Дельфин и русалка" и "Желтые тюльпаны". После развода сотрудничество с музыкантом Наташа Королева прекратила.

Однако этот шаг никак не отразился на популярности артистки. На ее концертах все так же собираются толпы россиян, а ее песни до сих пор у всех на слуху. Правда, новая композиция звезды поклонников не впечатлила. В своем микроблоге она представила отрывок из песни, которую для нее написал сосед Василий Крикунов. Название у нее уж больно знакомое – "Три тюльпана".

Неудивительно, что новую композицию стали сравнивать с творчеством ее бывшего мужа, который в свое время отдал Наташе Королевой "Желтые тюльпаны". "Это вам не Игорь Николаев", – пишут в комментариях пользователи. В итоге некоторые россияне песню раскритиковали, заметив, что она "бабкина" и слишком простая.

"Как будто кто-то на лавочке сидит, напевает. Не хит точно. Две ноты, три тюльпана", – с иронией пишут люди.

Но люди, которым композиция понравилась, все-таки нашлись. Кто-то написал, что артистка открылась для поклонников с новой стороны. А кто-то пообещал, что новая песня Наташи Королевой обязательно станет хитом.