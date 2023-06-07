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Среда 7 июня

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"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова

"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова

Ирина Алферова поделилась с публикой сокровенными воспоминаниями об Александре Абдулове.

В городе Чита на днях завершился Забайкальский международный кинофестиваль, который вот уже в десятый раз собрал под своей крышей как режиссеров со всего мира, так и поклонников кинематографа. Одной из участниц мероприятия стала Ирина Алферова, которая удостоилась чести провести творческий вечер.

И, пусть говорила актриса о своей жизни, а также демонстрировала гостям отрывки из картин, где снималась, красной нитью ее повествования стал ее бывший супруг Александр Абдулов, про которого она вспомнила с необычайной нежностью.

Обладал покойный, по словам Ирины Алферовой, уникальным талантом: держать зрителей, доводя их до состояния полнейшей зачарованности. Играл Александр Абдулов с такой отдачей, что зал в особо трагические сцены не мог удержаться от слез. Был он, даже вне театральных подмостков, настолько полон энергии, что заряжал ею всех остальных.

"Больше я таких актеров не видела", – вздохнула Ирина Алферова.

Напомним, что с Абдуловым актриса прожила 17 лет. В браке у звезд советсткого кинематографа не появилось детей, однако Александр Абдулов помогал воспитывать дочь Ирины Алферовой от первого союза.

7 июня 2023, 21:30
Александр Абдулов и Ирина Алферова. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
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