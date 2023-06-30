Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова

Людмила Порывай облобызала отца Филиппа Киркорова на глазах у всех.

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай – женщина яркая и харизматичная. Недавно артистка прилетеа на родину из США и сразу пустилась в светский образ жизни. Вместе с дочерью она ходит по вечеринкам и самым важным светским мероприятиям.

На днях на дне рождения сына Филиппа Киркорова 77-летняя мать Наташи Королевой встретилась с 91-летним отцом Филиппа Киркорова Бедросом. Она подбежала к нему и начала обниматься и желать ему всего хорошего. Происходящее сняли на видео. "Боже мой, какая встреча!" – кричали очевидцы за кадром. Поклонники отметили, что пара неплохо смотрится вместе. Так что мать Королевой тут же сосватали отцу Киркорова.

Стоит отметить, что отец Киркорова в последнее время сильно сдал. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, он приехал на день рождения внука, правда в основном сидел.

На празднике собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса со своими детьми. Филипп Киркоров по случаю дня рождения сына организовал можный показ коллекции одежды, созданный его ребенком вместе с дизайнером Аникой Керимовой. Наташа Королева была на мероприятии не только вместе с матерью, но и с сыном Архипом. Он тоже выходил на подиум.