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Четверг 29 июня

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Седой и с бородой: Вернувшийся в Россию бывший муж Михалковой изменился до неузнаваемости

Седой и с бородой: Вернувшийся в Россию бывший муж Михалковой изменился до неузнаваемости
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Бывший муж Надежды Михалковой был замечен в Москве. Он длительное время жил в Грузии.

Резо Гигинеишвили расстался с дочерью прославленного режиссера в 2017 году. Двое детей, родившихся в этом браке, остались в России с матерью. А их отец обосновался в Грузии. Отсутствовал в столице экс-супруг Надежды Михалковой долго, но внезапно его заметили в Москве.

Свежее фото создателя фильма "Жара" появилось на просторах Интернета. Судя по кадру, он успел встретиться с дочерью Марии Фоминой и Алексея Киселева, для которой стал крестным папой. Собственно, с белокурой девочкой он и позирует перед камерой. А их встреча, судя по всему, прошла в ресторане грузинской кухни, который как раз открыл Резо Гигинеишвили.

Глядя на снимок, становится заметно, как за время отсутствия в России изменился бывший зять Никиты Михалкова. Он предстал в новом имидже, который явно прибавил ему возраста. У 41-летнего режиссера появилась борода. А на волосах видна седина, и ее он, видимо, не прячет. Непривычно видеть экс-супруга знаменитой актрисы таким, ведь еще недавно его считали одним из главных отечественного шоу-бизнеса.

Пока неизвестно, успел ли Резо Гигинеишвили повидаться с родными детьми. Фотографий, указывающих на это, в Сети не появлялось. Стоит отметить, что со своими наследниками режиссер поддерживал связь, даже находясь за границей. Дети от Надежды Михалковой навещали его в Грузии.

29 июня 2023, 14:00
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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