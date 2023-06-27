"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой

Певица Слава похвасталась подписчикам тем, что у мужчин пользуется популярностью. И даже у иностранцев!

Исполнительница хита "Одиночество" стала довольно часто выходить на связь с поклонниками и делиться с ними подробностями своей жизни. Не так давно, как раз благодаря Интернету, вся страна узнала о ее разрыве с гражданским мужем. Теперь певица Слава делится новыми откровениями.

Артистка решила рассказать об одном достижении, которым, кажется, очень гордится. Она рассекретила знакомство с голливудскими звездами. Произошло это, когда знаменитость посетила свадьбу сына узбекского нефтяного магната, куда пригласили артистов мирового масштаба!

Вели мероприятие Николай Басков и Лера Кудрявцева, а развлекала гостей своими песнями Дженифер Лопес. Но она не так сильно впечатлила Славу, как встреча с исполнителем главной роли в саге про пиратов. Кумир миллионов, говорит певица, не оставил ее без внимания.

Увидеть его звезде посчастливилось уже на другом мероприятии – на благотворительном вечере у Михаила Горбачева, который проходил в Великобритании.

"Ко мне приставал даже Орландо Блум и Саймон, это солист группы Duran Duran", – поделилась воспоминаниями брюнетка.

Она заверила, что спросом пользовалась у многих голливудских знаменитостей.

"Ой, бабуля была нарасхват, просто невозможно!" – отшутилась певица Слава.