Утром 24 июня увидеть танк в городе казалось более реальной перспективой, чем корабль с алыми парусами. Но ведь даже в самом суровом мире есть место чуду. Сегодня оно нам нужно сильнее всего остального. Оно и случилось, когда в акватории Невы появилось волшебное судно.



Еще рядом одноклассники и учителя, еще мама норовит поправить на тебе ленту выпускника и украдкой смахивает слезу радости. А уже завтра, после совсем короткой белой ночи, начнется другая – взрослая – жизнь. И, конечно, встретить ее так – под хиты любимых артистов, невероятной красоты пиротехническое шоу и с видом на волшебный корабль – это мечта.

Она исполнилась для 80 тысяч выпускников из 34 регионов России. Исполнилась и для меня, который окончил школу ровно четверть века назад, но идущую по волнам Невы сказочную бригантину увидел впервые. Впрочем, в 1998, когда я так же, как и сегодняшние выпускники, с надеждой смотрел в будущее, "Алых парусов" в Петербурге не было – красивая и романтическая традиция прервалась в 1979-м и вернулась в 2005-м благодаря "5 каналу" и Правительству города.

…На установленной на Дворцовой площади сцене открывались своеобразные порталы в будущее, нейросеть генерировала образы выпускников следующих десятилетий, появившуюся в 1992-м – когда нынешних выпускников еще и на свете не было! – песню "Фаина" пела модная у сегодняшних тинейджеров группа Gayazovs Brotners, а созданный в еще более далеком 1975 году девятиклассниками свердловской средней школы № 36 коллектив "Чайф" поставил эффектную точку в концерте.

А на рассвете по волнам вдоль петербургских дворцов поплыл корабль. Как и в повести Александра Грина, он – символ надежд и воплощения мечты. Ведь давно известно, что если они не сбываются, это не значит, что они невозможны! Волшебное судно – это знак, что все обязательно получится.

Да, к счастью, провести "Алые паруса" в Петербурге получилось, тогда как выпускной у московских школьников пришлось перенести. В этот день были разговоры, уместен ли праздник, были волнения о безопасности – много непраздничного и тревожного. Но ночь в итоге Северной столице ничто не омрачило. Как и должно быть в сказке со счастливым концом.