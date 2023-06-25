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Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда

Утро после детства: "Алые паруса" в Петербурге оказались воплощением чуда
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Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

Утром 24 июня увидеть танк в городе казалось более реальной перспективой, чем корабль с алыми парусами. Но ведь даже в самом суровом мире есть место чуду. Сегодня оно нам нужно сильнее всего остального. Оно и случилось, когда в акватории Невы появилось волшебное судно.

Еще рядом одноклассники и учителя, еще мама норовит поправить на тебе ленту выпускника и украдкой смахивает слезу радости. А уже завтра, после совсем короткой белой ночи, начнется другая – взрослая – жизнь. И, конечно, встретить ее так – под хиты любимых артистов, невероятной красоты пиротехническое шоу и с видом на волшебный корабль – это мечта.

Она исполнилась для 80 тысяч выпускников из 34 регионов России. Исполнилась и для меня, который окончил школу ровно четверть века назад, но идущую по волнам Невы сказочную бригантину увидел впервые. Впрочем, в 1998, когда я так же, как и сегодняшние выпускники, с надеждой смотрел в будущее, "Алых парусов" в Петербурге не было – красивая и романтическая традиция прервалась в 1979-м и вернулась в 2005-м благодаря "5 каналу" и Правительству города.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

…На установленной на Дворцовой площади сцене открывались своеобразные порталы в будущее, нейросеть генерировала образы выпускников следующих десятилетий, появившуюся в 1992-м – когда нынешних выпускников еще и на свете не было! – песню "Фаина" пела модная у сегодняшних тинейджеров группа Gayazovs Brotners, а созданный в еще более далеком 1975 году девятиклассниками свердловской средней школы № 36 коллектив "Чайф" поставил эффектную точку в концерте.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А на рассвете по волнам вдоль петербургских дворцов поплыл корабль. Как и в повести Александра Грина, он – символ надежд и воплощения мечты. Ведь давно известно, что если они не сбываются, это не значит, что они невозможны! Волшебное судно – это знак, что все обязательно получится.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Да, к счастью, провести "Алые паруса" в Петербурге получилось, тогда как выпускной у московских школьников пришлось перенести. В этот день были разговоры, уместен ли праздник, были волнения о безопасности – много непраздничного и тревожного. Но ночь в итоге Северной столице ничто не омрачило. Как и должно быть в сказке со счастливым концом.

25 июня 2023, 08:52
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Петербурге прошли "Алые паруса"

На торжественном мероприятии были более 30 тысяч выпускников
Молодые люди были рады концерту
На "Алые паруса" приехали такие звезды как Иван Ургант и Диана Арбенина
На главных улицах Петербурга перекрыли движение автомобилистам
Выпускников приветствовал губернатор Григорий Полтавченко
Салют продолжался около 20 минут
По традиции выпускники достали алые платки
"Алые паруса" впервые прошли в 1968 году

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