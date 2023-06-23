Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собрал ликующий Петербург

Музыка, феерия, море драйва! Шоу "Алые паруса – 2023" – это всплеск незабываемых впечатлений.

К вечеру 23 июня в Санкт-Петербург ворвалась настоящая сказка. Грандиозное шоу "Алые паруса – 2023" стало отдушиной для выпускников. Толпы гостей слились в оживленном потоке радости и восторга. Билеты на праздник в честь окончания школы получили настоящие счастливчики.

Традиционный символ торжества в виде яркого корабля из повести Александра Грина воплощает идею о неизбежности счастья для тех, кто в него верит. Праздник "Алые паруса — 2023" на Дворцовой площади направил гостей к мечте и указал курс к успеху. Иначе никак, ведь за штурвалом в роли ведущих собрались Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они окутали пространство Петербурга позитивом и искрометным юмором.

Звезды музыкальной индустрии основательно подготовились, чтобы выпускники еще долго вспоминали уютную вечеринку под открытым небом под любимые песни. Герои зажигательной программы — Юлианна Караулова, Gafur, "Моя Мишель", Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Но самое сердце долгожданной встречи, конечно же, группа "Чайф" с нетленными хитами.

Праздник "Алые паруса — 2023" собрал ликующий Петербург под покровом ночи. Это не просто яркое и зрелищное светомузыкальное представление. Для выпускников это время самых искренних чувств, самых смелых желаний и самых волшебных мгновений.