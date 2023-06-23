Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собрал ликующий Петербург

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Пятница 23 июня

21:57Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собрал ликующий Петербург 21:21"Вы их увидите вместе": Чернышев появится на публике после тревожных новостей о Заворотнюк 20:30"Не виделись целый месяц": Звезда "Тайн следствия" Ковальчук показала трогательные кадры с дочерью 19:20"Я себе позволяю раз в неделю...": Юлия Савичева раскрыла секрет поддержания стройности 18:21"Эх, не щадит время!": фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть 17:25"Постоянно плачешь, страдаешь": Бабкина озвучила отталкивающее мужчин качество 16:56"Нельзя себя тормозить": солистка Artik & Asti откровенно об испытаниях и девизе всей жизни 15:32"Год дан для лечения": специалист озвучил прогноз состояния здоровья Пьехи 14:53Бледанс рассказала о кумире своего сына 14:20Развод, ребенок и шантаж: в Липецке разразилась семейная драма 14:00"Выбрала папу": жена Вдовина ответила устроившей разборки с дочерью Волочковой 13:40Найден барнаульский маньяк: им оказался бывший алтайский чиновник 13:20"На стенку лезу": жена Прилучного страдает из-за приступов аллергии 13:00"Гештальт закрыт": муж рассказал, как его изменили отношения с Катиной 12:20Молодая жена Цекало показала откровенный снимок 12:03Готовим квартиру к отпуску: важные правила 12:00Гибель батискафа "Титан": что связывало экспедицию с пассажирами "Титаника" 11:40Смерть хоккеиста Савина подтвердили в ХК "Витязь" 11:20Куда сходить в Москве: афиша с 24 июня по 1 июля 10:50"Готова взяться": Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол 10:30Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки 10:00Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги ЖКХ 09:40"Толюся": певица Слава призналась в любви бывшему мужу 09:20Эксперт перечислил способы снизить цену на аренду квартиры 09:00"Прожить невозможно": 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц 08:40Почему голуби считаются умными птицами – видео 08:20"Таким голосом ни о ком не пела": Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе 08:00Бузова показала поклонникам кадры из душа 06:11В летнее снижение цен на квартиры верят 62% 04:28Психолог перечислила способы борьбы с неконтролируемой раздражительностью 02:25Спрос на квартиры в ТиНАО вырос на 17% 00:03Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом 22:00Город мертвых: от культа предков к бессмертию души 21:00"Радость, безумие, ураган": Боярская рассыпалась в комплиментах подруге 20:29Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери 20:00"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына 19:30"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич 19:00"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова 18:30"Малыш": 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео 17:5576-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash 17:10"Она хочет дочку": экс-фаворит Булановой заговорил о возможной беременности певицы 16:14"Я не думаю": Бузова поделилась секретом своей успешности 15:19"Делай аборт": Волочкова раскрыла шокирующие детали брака с Вдовиным 14:00В Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья 13:40Дочь сняла на камеру жилище онкобольной Анастасии Заворотнюк 13:23Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек 13:00"До сих пор не приняла произошедшее": Яковлева рассказала о потере близкого человека 12:40Недалеко от Севастополя произошло землетрясение 12:30В Ростовской области загорелся крупный рынок 12:10В России могут ограничить срок отключения горячей воды
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Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собрал ликующий Петербург

Хрусталев и Галич за штурвалом: праздник "Алые паруса – 2023" собрал ликующий Петербург
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Музыка, феерия, море драйва! Шоу "Алые паруса – 2023" – это всплеск незабываемых впечатлений.

К вечеру 23 июня в Санкт-Петербург ворвалась настоящая сказка. Грандиозное шоу "Алые паруса – 2023" стало отдушиной для выпускников. Толпы гостей слились в оживленном потоке радости и восторга. Билеты на праздник в честь окончания школы получили настоящие счастливчики.

Традиционный символ торжества в виде яркого корабля из повести Александра Грина воплощает идею о неизбежности счастья для тех, кто в него верит. Праздник "Алые паруса — 2023" на Дворцовой площади направил гостей к мечте и указал курс к успеху. Иначе никак, ведь за штурвалом в роли ведущих собрались Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они окутали пространство Петербурга позитивом и искрометным юмором.

Звезды музыкальной индустрии основательно подготовились, чтобы выпускники еще долго вспоминали уютную вечеринку под открытым небом под любимые песни. Герои зажигательной программы — Юлианна Караулова, Gafur, "Моя Мишель", Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Но самое сердце долгожданной встречи, конечно же, группа "Чайф" с нетленными хитами.

Праздник "Алые паруса — 2023" собрал ликующий Петербург под покровом ночи. Это не просто яркое и зрелищное светомузыкальное представление. Для выпускников это время самых искренних чувств, самых смелых желаний и самых волшебных мгновений.

23 июня 2023, 21:57
Алые паруса. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В Петербурге прошли "Алые паруса"

На торжественном мероприятии были более 30 тысяч выпускников
Молодые люди были рады концерту
На "Алые паруса" приехали такие звезды как Иван Ургант и Диана Арбенина
На главных улицах Петербурга перекрыли движение автомобилистам
Выпускников приветствовал губернатор Григорий Полтавченко
Салют продолжался около 20 минут
По традиции выпускники достали алые платки
"Алые паруса" впервые прошли в 1968 году

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