3 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных

Санкт-Петербург – лучшее место, чтобы забыть обо всех проблемах. Даже если речь заходит лишь о кинофильмах про этот город.



Конец весны и начало лета – лучшее время для того, чтобы помечтать о том, как же много волшебства может произойти в вашей жизни. И Санкт Петербург, разумеется, самое лучшее место для того, чтобы окружить себя магией.

Однако что же делать тем, чей отпуск еще за горами, а в Петербург попасть хочется уже сегодня? Способ есть: просто выберите один из фильмов, которые редакция Дни.ру подготовила для вас, усаживайтесь на диван и отправляйтесь в Северную столицу.

Первым кинофильмом станет "Питер FM" (2006), который подарит вам надежду на то, что даже в самый переломные моменты жизни, когда кажется, что дальнейшего пути не видно, судьба обязательно подарит шанс на то, чтобы все было хорошо. Жительница Санкт-Петербурга Мария переживает из-за грядущей свадьбы. А тут еще и телефон потеряла, хорошо, что его нашел некий Максим. Правда вот встретиться никак не получается – приходится раз за разом общаться по телефону и каждый раз все душевнее...

Следующим фильм в нашей подборки станет "Окно в Париж" (1993), главными героями которого являются жители одной из коммуналок Санкт-Петербурга. Прознав о том, что соседняя комната давно пустует, жители квартиры решили взломать дверь. Открыв шкаф, герои нашли в нем заколоченное окно и даже не сразу поняли, что привело оно из в Париж...

Третьим фильмом станет светлая комедия "Невероятные приключения итальянцев в России" (1973), сюжет которой каждому из нас знаком буквально наизусть. Санкт-Петербург из Италии прибыла девушка, а следом за ней целая толпа итальянцев. Цель их – найти наследство скончавшейся эмигрантки из России, опередив при этом законную наследницу. Будут погони, хитрости, львы и множество красивых видов Санкт-Петербурга, которые с такой любовью снял Эльдар Рязанов.

