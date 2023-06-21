Внебрачный сын Золотухниа растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы

Женился внук Веры Алентовой Тесты Умер актер популярных сериалов Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Среда 21 июня

19:43Внебрачный сын Золотухниа растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы 18:05"Никто, ничто и звать никак": Волочкова обозвала бывшего мужа и припомнила его измены 17:50Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется? 17:26В Саратове два подростка выпали из окна 16:58"Как быстро летит время": Стриженова выдала замуж 22-летнюю дочь 16:47Распутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации! 16:16"Меняются как перчатки": новому роману Гагариной прочат недолгий срок 15:4381-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить? 15:00Умер снимавший клипы для "Чайфа" режиссер Котельников 13:20Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова 13:00Эксклюзивный договор продажи недвижимости: плюсы и минусы 12:20Как через Госуслуги подать документы в вуз 12:20"Мало не покажется!": Не получившая приглашение на выпускной дочери Волочкова угрожает лицею 12:00Жизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной 11:40"Я бы хотела знать, сколько осталось": как изменилась жизнь победившей рак Крючковой 11:20Средняя скидка на квартиру в Москве – 6% 11:00"Это вообще нормально?": Долина удивила снимком с молодым брюнетом 10:40"Обман вскрылся": Внучка Зайцева озвучила неприятные факты о появившемся наследнике 10:20Все больше квартир продается по переуступке 10:07Россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей 10:00Дизайн ванной комнаты: актуальные тренды 09:40Батрутдинов оказался на грани выживания из-за соблазнивших его Воли и Утяшевой 09:20"Ариадне можно посочувствовать": Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью 09:00"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 08:40"Еж-ягода": чем хороша ежевика и почему она так называется 08:20"Я могу быть лидером этого движения": Волочкова задумалась об открытии школы балета 08:00Более 10 млн: Киркоров сделал сыну роскошный подарок 06:22"Я не пожалела": Сделавшая "уколы красоты" Решетова показала результат 04:06Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей 02:13Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся" 00:09"Все аплодировали": певец IVAN рассказал об отборе на "Евровидение" 23:30Бальные танцы на колясках: трогает до слез 21:34Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20:50"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем 20:15Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность 19:29"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина* 18:58"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной 18:40Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле 17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек" 17:15"Будем жестко отслеживать": Милохину прочат карьеру дворника 16:28"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 16:02Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей 15:39"Тихая любовь": экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной 15:00Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 14:40Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами 14:40Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару 14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Внебрачный сын Золотухниа растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы

Внебрачный сын Золотухниа растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы
352

Телеведущий Андрей Малахов заметил невероятное сходство 18-летнего Ивана с его отцом, народным артистом Валерием Золотухиным.

21 июня 2023 года Валерию Золотухину исполнилось бы 82 года, но народный артист РСФСР скончался в 2013-м на 72-м году жизни. Причина смерти – осложнения, вызванные опухолью головного мозга. Последние годы актер посвятил своей любовнице Ирине Линдт, которая в 2004-м подарила ему сына. Мальчика назвали Иваном.

Внебрачный сын Золотухина вместе со своей матерью появился в шоу "Малахов". Ведущий передачи был поражен сходством юноши со знаменитым отцом. "Я думаю, сейчас все женщины страны вытирают слезы, говоря у экранов телевизоров, что ты копия папы", – сказал Андрей Малахов 18-летнему Ивану.

Иван – третий ребенок Валерия Золотухина. Первый сын артиста появился на свет в 1969 году. Его мать – первая жена актера, заслуженная артистка России Нина Шацкая. В браке с Тамарой Гусевой Валерий Сергеевич усыновил мальчика по имени Сергей, который в 2007-м покончил с собой.

Тамара Гусева знала о романе Валерия Золотухина с Ириной Линдт. Более того, артист даже просил законную жену оказывать всяческую поддержку появившемуся на свет Ивану. "Мы были знакомы, общались, но без дружбы", – призналась Линдт в шоу "Малахов".

21 июня 2023, 19:43
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким запомнился Валерий Золотухин

Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Пять невест"
Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Утомленные солнцем 2: Предстояние"
Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Ночной дозор"
Валерий Золотухин. Кадр из фильма "Черная молния"
Валерий Золотухин. Кадр из фильма " Ярослав. Тысячу лет назад"
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин. Спектакль "Король умирает"
Валерий Золотухин. Спектакль "Король умирает"
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин. Спектакль "До и После"

По теме

Как живет сын умершего от рака Золотухина

Родился, когда отцу было 63, и вырос его точной копией: что стало с внебрачным сыном Золотухина

"Никто, ничто и звать никак": Волочкова обозвала бывшего мужа и припомнила его измены

"Никто, ничто и звать никак": Волочкова обозвала бывшего мужа и припомнила его измены
Анастасия Волочкова уверена, что бывший супруг вставляет ей палки в колеса и мешает общению с дочерью. Пока одна часть шоу-бизнеса пытается жить позитивными эмоциями и сосредоточиться на хорошем, есть и те, кто никак не может перестать погружаться в негатив.

Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется?

Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется?
Певица Наргиз считает, что российским артистам нечего делать в Узбекистан. В прошлом году певицу Наргиз Закирову депортировали из России после ее русофобских высказываний и критику спецоперации.

"Как быстро летит время": Стриженова выдала замуж 22-летнюю дочь

"Как быстро летит время": Стриженова выдала замуж 22-летнюю дочь
Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж в одном из ЗАГСов столицы. Судя по всему, настал черед свадеб в семьях звездных наследников: вчера сыграл свадьбу внук Веры Алентовой, сегодня же стало известно о бракосочетании младшей дочери Екатерины Стриженовой.

Распутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации!

Распутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации!
Певица Маша Распутина отчитала дочь после того, как узнала о ее интимных делах с таксистами и бывшими парнями приятельницы. В Сети оказалось аудиосообщение Маши Распутиной, в котором певица кричит на 22-летнюю дочь Марию.

"Меняются как перчатки": новому роману Гагариной прочат недолгий срок

"Меняются как перчатки": новому роману Гагариной прочат недолгий срок
Эксперты и знакомые нового возлюбленного Полины Гагариной высказались об их с певицей отношениях. Совсем недавно поклонники Полины Гагариной порадовались за свою любимицу, ведь во всех СМИ появилась информация о новых отношениях артистки.

Выбор читателей

20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 21/06Срд"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 20/06ВтрГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20/06Втр"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 20/06ВтрРоспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 20/06Втр"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе