Внебрачный сын Золотухниа растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы

Телеведущий Андрей Малахов заметил невероятное сходство 18-летнего Ивана с его отцом, народным артистом Валерием Золотухиным.

21 июня 2023 года Валерию Золотухину исполнилось бы 82 года, но народный артист РСФСР скончался в 2013-м на 72-м году жизни. Причина смерти – осложнения, вызванные опухолью головного мозга. Последние годы актер посвятил своей любовнице Ирине Линдт, которая в 2004-м подарила ему сына. Мальчика назвали Иваном.

Внебрачный сын Золотухина вместе со своей матерью появился в шоу "Малахов". Ведущий передачи был поражен сходством юноши со знаменитым отцом. "Я думаю, сейчас все женщины страны вытирают слезы, говоря у экранов телевизоров, что ты копия папы", – сказал Андрей Малахов 18-летнему Ивану.

Иван – третий ребенок Валерия Золотухина. Первый сын артиста появился на свет в 1969 году. Его мать – первая жена актера, заслуженная артистка России Нина Шацкая. В браке с Тамарой Гусевой Валерий Сергеевич усыновил мальчика по имени Сергей, который в 2007-м покончил с собой.

Тамара Гусева знала о романе Валерия Золотухина с Ириной Линдт. Более того, артист даже просил законную жену оказывать всяческую поддержку появившемуся на свет Ивану. "Мы были знакомы, общались, но без дружбы", – призналась Линдт в шоу "Малахов".