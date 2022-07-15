Родился, когда отцу было 63, и вырос его точной копией: что стало с внебрачным сыном Золотухина

Знаменитого артиста Валерия Золотухина не стало 9 лет назад. Младший сын актера вырос как две капли воды похожим на знаменитого отца и решил пойти по его стопам.

За свою жизнь Валерий Золотухин стал отцом троих сыновей. Детей ему подарили разные женщины. Младший из наследников артиста появился на свет, когда прославленному отцу уже перевалило за 60, и рано его потерял. Сейчас Иван превратился в красивого и взрослого юношу, которым знаменитый родитель мог бы гордиться. Из всех троих сыновей только он продолжил дело отца.

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Старшего наследника, Дениса, артисту подарила первая супруга – актриса Нина Шацкая. Валерий Сергеевич развелся с женой, когда мальчику было 9 лет, поэтому тот вырос с отчимом – знаменитым актером Леонидом Филатовым. Многие пророчили Денису большое актерское будущее, однако он бросил учебу, чтобы посвятить себя религии. Сегодня наследник Золотухина – православный священник и отец шестерых детей.

Средний сын, Сергей, появился на свет во втором браке артиста. Увы, его судьба сложилась трагически. Наследник Золотухина был склонен к депрессии, а в 2007 году свел счеты с жизнью, не оставив предсмертной записки. С матерью отпрыска, скрипачкой Тамарой Гусевой, артист не развелся даже после того, как в его жизни появилась молодая возлюбленная Ирина Линдт.

Валерий Золотухин сразу объяснил новой избраннице, что не станет расставаться с женой. В 2004 году Ирина подарила ему сына Ивана. На момент рождения ребенка Золотухину исполнилось уже 63 года, но все были уверены, что энергичный актер успеет вырастить наследника. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Когда Ивану было 8 лет, у его знаменитого отца обнаружили опухоль головного мозга. Вскоре Валерия Сергеевича не стало.

Сейчас внебрачному сыну народного артиста 18 лет. Иван с ранних лет рос очень похожим на знаменитого отца, а теперь и вовсе стал его точной копией. Помимо внешних данных, юноша перенял от родителя харизму и любовь к творчеству. Мальчик всегда уверенно держался на публике, очень любил петь, а первую роль в кино исполнил уже в три года.

Иван дебютировал на экранах, снявшись в фильме "Любовь одна" вместе с мамой, а позже исполнил еще несколько небольших ролей. В итоге юноша стал единственным наследником артиста, продолжившим его дело. Сейчас внебрачный сын Золотухина учится актерскому мастерству в Театральной школе имени О. Табакова. К слову, Иван успел показать себя не только в кино, но и на театральной сцене. В прошлом году молодой человек сыграл главную роль в спектакле "История одного города", который срежиссировала его мать.