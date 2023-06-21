"Мало не покажется!": Не получившая приглашение на выпускной дочери Волочкова угрожает лицею

Пару недель назад Анастасия Волочкова делилась с поклонниками переживаниями по поводу того, что единственная дочь не пригласила ее на выпускной.



Правда, отреагировала на эту ситуацию звезда довольно странно, заявив, что наследница завидует ее успеху. У истории появилось продолжение. Как оказалось, на важном событии Ариадны будет присутствовать не только отец, с которым она живет, но и его супруга. Кажется, таким раскладом Анастасия Волочкова оказалась недовольно, а потому позвонила в лицей, чтобы разобраться в ситуации.

У учебного заведения действуют следующие правила: ребенку достается два билета для гостей, которые он распределяет по своему желанию. Собственно, Ариадна и решила позвать на праздник отца и его жену. В самом начале беседы Анастасия Волочкова спокойно просила по-другому перераспределить билеты, чтобы на мероприятии присутствовала и она.





В ответ ей, по данным телеканала "360", предложили написать заявление на получение пригласительного, а конечное решение примет специальная комиссия. Тогда тон балерины изменился. Она предположила, что все это – происки ее бывшего мужа. В разговоре Анастасия Волочкова угрожает лицею, обещая серьезные проблемы. По ее словам, после этой ситуации родители не захотят отдавать детей в лицей, да и учебное заведение будет опозорено.

"Я буду однозначно. Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется", – заявила артистка.