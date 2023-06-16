"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты"

Внешность Ольги Бузовой, которая уверяет, что у нее естественная красота, вновь подверглась критике.



В последнее время внешность поющей телеведущей обсуждают довольно часто. К примеру, недавно пластический хирург, анализируя изменения звезды, пришел к выводу о том, что она возможно прибегала к радикальным способам, а также перечислил целый ряд процедур. Ольга Бузова молчать не стала.

Артистку настолько обидел комментарий специалиста, что она публично на него ответила. Теледива напомнила, что хирург уже не в первый раз обсуждает ее внешность, а также попросила оставить ее в покое. Однако это ей, кажется, не светит. Ведь на днях о преображениях певицы высказался еще один человек – более известный.

Оценить лицо Ольги Бузовой решила Маша Малиновская, которая в итоге упрекнула ее в излишнем увлечении "уколами красоты". Телеведущая считает, что внешность у ее коллеги по творческому цеху неестественная, а потому она, по ее словам, точно прибегла к процедурам. Среди них, по ее мнению, были и филлеры. "Лицо отекшее", – резко высказалась о звезде модель, а также сравнила ее с пчеловодом.

Экс-ведущая "Дома-2" пока никак не отреагировала на эти слова. Стоит отметить, что сама Маша Малиновская не скрывает, что прибегала к хирургическим манипуляциям с лицом. Более того, она даже откровенно рассказывала о том, какие перенесла. Ольга Бузова же, несмотря на все обсуждения ее внешности, уверяет, что у нее всегда была естественная красота.