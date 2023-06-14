"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной

Вся страна снова в исступлении обсуждает, как футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением – кто-то слил в Сеть очередное похабное видео с ним. Но Никита Джигурда ничего страшного в таком способе снятия напряжения мужчиной не видит. На праздновании дня рождения Анны Калашниковой он признался корреспонденту "Дни.ру", что и его руки – не для скуки.

"Я люблю Артема Дюзбу – он великий футболист (лучший бомбардир в истории чемпионатов России – Прим. ред.), – говорит Никита Джигурда. – И то что сейчас он, волей судьбы, снова в центре скандала – не его вина. Не он выставлял это видео, а кто-то им его стал шантажировать и требовать выкуп".

Но все это Джигурда считает "голливудским уровнем". "Подобное случалось с Мадонной, с Бритни Спирс, – припоминает он. – И это лучше, чем модная сегодня на Западе англосаксонская модель (видимо, речь идет про распространение гомосексуализма – Прим. ред.). Он же на женщину "дзюбит"!

Когда этот скандал с нападающий московского "Локомотива" только разгорался, актер поддержал его. "Я тоже тогда "подзюбил" через простынку, – признается он. – У меня, кстати, в телефоне можно было прежде найти такие же видео – я пересылал любимой своего "мальчика" в стоящем состоянии. Но просто не знал, что существует виртуальное "облако".

А если вдруг сегодня злоумышленники взломают телефон Джигурды, то что они там найдут? "Да ничего особенного! – заверяет шоумен. – Ну, разве что увидят оргазм олимпийской чемпионки Марины Анисиной. Причем оргазм натуральный, не наигранный. Ну и обнаженка какая-то есть – то, что я называю "нестерильной любовью". В основном же у меня в телефоне хранятся звуковые сообщения, в которых я прошу любимую восстановить план по деторождению на Земле".