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Среда 14 июня

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Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
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Все сливки Москвы собрала Анна Калашникова на праздновании 39-го дня рождения. Сверкал белыми имплантами Прохор Шаляпин, томно водила накрашенными черными бровями белокурая Анастасия Волочкова, громче обычного рычал на всех "богинь" округи Никита Джигурда. Корреспондент "Дни.ру" провел вечер в этом элитном обществе.

Вообще-то сбор гостей был объявлен с 19 часов. Но виновница торжества приехала ближе к 20 и еще долго не выходила из огромного "Лексуса", меняя бусы и серьги, переобуваясь и спрашивая у зеркальца: "Я ль на свете все милее".

Те, для кого она точно "всех румяней и белее", – щедрые поклонники красоты и таланта – в нетерпении устремились к машине с корзинами цветов, а в приоткрытое окошко протягивали пухлые конверты с самым желанным для любой женщины подарком. И их можно понять, ведь звезда копит на мечту – ей нужен новый автомобиль. Причем не новый – вопреки призывам призывам поддерживать отечественный автопром – "Москвич" за несчастные 2 миллиона. А что-то постатуснее, посолиднее – миллионов эдак за 40. Например, Калашникова призналась, что мечтает о китайском аналоге британского Rolls-Royce. А то у ее заклятой подруги актрисы и певицы Алены Кравец уже есть такой, как же отстать?!

Явления Калашниковой все ждали так, словно в родные палестины вернулась Алла Пугачева. Наконец, дверь открылась и под нестройное пение журналистами Happy Birthday to You появилась изящная голая ножка. Сразу вспомнилось, как Александр Пушкин сокрушался в "Евгении Онегине": "...Люблю их ножки; только вряд // Найдете вы в России целой // Три пары стройных женских ног".

Но Калашниковой грех жаловаться, и длину ног она подчеркнула обшитым искусственными камнями и бисером костюмом в виде халата поверх купальника. "Я как Коко Шанель", – поет в клипе, который был представлен этим вечером Анна. Неизвестно, появлялась ли когда-то великая парижская мадемуазель в подобном экстравагантном и призывном обличии на публике, но русский дизайнер Егиш Широян, как художник, увидел именно так. "Это все боди, это все снимается!" – хвасталась Калашникова трансфорующимся платьем. Ну. как говорится, ей виднее, что и перед снимается.

В это время с охапкой белых роз – купленных ли по случаю или захваченных из дома, который у Волочковой всегда напоминает цветочный магазин, – прибыла Анастасия Волочкова. "Я пометила букет своей ленточкой, чтобы, как это было на моем дне рождения, какая-то марамойка не похитила его", – аристократично протянула балерина всея Руси букет Калашниковой. И опасения Насти можно понять – марамоек сегодня хватает даже в шоу-бизнесе....

Ольга Казаченко, которая не пропускает премий, вечеринок и презентаций, в это время пыталась попасть на этот день рождения, а охрана отказывалась признавать в ней знаменитость и пускать на машине на территорию. Бывшей любовнице известного певца пришлось долго доказывать, что она не какая-то там, извините... А тоже звезда!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А вот Никита Джигурда прошел без проблем. Он еще метров за 20 от входа стал рычать, делать пассы руками и изрыгать какие-то бессвязные хрипящие звуки – такого проще было пустить, а то еще проклянет, ей-Богу! Актер восторгался красотой "богини Калашниковой", рассказывал про оргазм у отсутствующей тут Анисиной – словом, как всегда, был в ударе.

То, что было дальше, можно описать слова Михаила Булгакова из "Мастера и Маргариты": "Ровно в полночь... что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку... Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: "Виноват, гражданин!" Правда, у Калашниковой официанты вместо пива носили просеко. Оно исчезало в звездных глотках вместе с суши, черешней и креветками.

"Я отмечаю и получаю подарки уже несколько дней, – хвасталась Калашникова. – Ведь в будущем году мне 40, а эту дату не отмечают, вот и решила сегодня сразу за два году погулять". И то верно, как на вулкане ведь живем...

14 июня 2023, 10:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

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